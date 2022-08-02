Королева Летиція з'явилася на важливому заході в сукні від Zara за €22

Королева-консорт Іспанії мала надзвичайний вигляд.

49-річна королева-консорт Іспанії нещодавно з'явилася на церемонії закриття кінофестивалю Atlantida Mallorca в спокусливій чорній атласній сукні довжини міді, і шанувальники довго думали про те, вбрання якого бренду обрала монарша особа для виходу у світ. Яке було їхнє здивування дізнатися, що Летиція одягла сукню від Zara з торішньої колекції вартістю близько €22. Про це пише видання Daily Express.

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[ + – ] Королева Летиція в сукні від Zara Фото: Getty Images

Одночасно суворе та привабливе вбрання підкреслювало струнку фігуру королеви. Летиція доповнила образ туфлями на пласкому ходу від іспанського бренду дизайнерського взуття Magrit. Взуття прикрашало коштовне каміння та тонкі ремінці. Королева-консорт уклала волосся локонами та зробила нюдовий макіяж із акцентом на очі.

Завершував аутфіт дружини короля Філіпа VI клатч, прикрашеним бісером від іспанського бренду Mango.

Як пише видання, шанувальники Летиції, на жаль, не зможуть повторити її образ, оскільки сукня Zara з минулого сезону та більше не доступна в інтернеті.

На заході дружину Філіпа VI супроводжували президентка Балеарських островів Франсіна Арменгол і міністр культури Іспанії Мікель Ісета. Летиція вручила премію "Майстра кіно" французькій акторці та продюсерці Ізабель Юппер. Також королева відвідала прем'єру фільму "Фальсифікатор", який розповідає історію найшвидшого шахрая у сфері мистецтва Освальда Аулестіа.

Шанувальники іспанської королівської родини захопилися вибором наряду Летиції та залишили приємні коментарі в соцмережах.

"Летиція прекрасна!"; "Летиція — іспанська ікона стилю!" — писали фанати королеви.

Раніше Фокус писав про те, що королева Летиції разом із чоловіком та двома дочками — 16-річною Елеонор і 15-річною Софією — відвідала церемонію нагородження Фонду "Принцеси Жирони". Для появи королівська пара вибрала легкі вбрання. Летиція одягла лляну сукню з пишними рукавами та спідницею, її старша дочка Леонор — сукню з квітковим чорно-білим принтом, а Софія — мінісукню в горошок. Родзинкою образів принцес і королеви стало однакове взуття — зручні експадрільї на солом'яній танкетці.