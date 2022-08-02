Королева Летиция появилась на важном мероприятии в платье от Zara за 22 евро
Королева-консорт Испании выглядела сногсшибательно.
49-летняя королева-консорт Испании недавно появилась на церемонии закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca в соблазнительном черном атласном платье длины миди, и поклонники долго гадали, наряд какого бренда выбрала монаршая особа для выхода в свет. Каково было их удивление узнать, что Летиция надела платье от Zara из прошлогодней коллекции стоимостью около €22. Об этом пишет издание Daily express.
Одновременно строгий и притягательный наряд подчеркивал стройную фигуру королевы. Летиция дополнила образ туфлями на плоском ходу от испанского бренда дизайнерской обуви Magrit. Обувь украшали драгоценные камни и тонкие ремешки. Королева-консорт уложила волосы локонами и сделала нюдовый макияж с акцентом на глаза.
Завершал аутфит супруги короля Филиппа VI клатч, украшенным бисером, от испанского бренда Mango.
Как пишет издание, поклонники Летиции, к сожалению, не смогут повторить ее образ, поскольку платье Zara из прошлого сезона и больше не доступно в Интернете.
На мероприятии супругу Филиппа VI сопровождали президент Балеарских островов Франсина Арменгол и министр культуры Испании Микель Исета. Летиция вручила премию "Мастера кино" французской актрисе и продюсеру Изабель Юппер. Также королева посетила премьеру фильма "Фальсификатор", который рассказывает историю самого разыскиваемого мошенника в сфере искусства Освальда Аулестиа.
Поклонники испанской королевской семьи восхитились выбором наряда Летиции и оставили лестные комментарии в соцсетях.
"Летиция прекрасна!"; "Летиция — испанская икона стиля!", — писали фанаты королевы.
Ранее Фокус писал о том, что королева Летиции вместе с супругом и двумя дочерьми — 16-летней Элеонор и 15-летней Софией — посетила церемонию награждения Фонда "Принцессы Жироны". Для выхода в свет королевская чета выбрала легкие наряды. Летиция надела льняное платье с пышными рукавами и расклешенной юбкой, ее старшая дочь Леонор — платье с цветочным черно-белым принтом, а София – мини-платье в горошек. Изюминкой образов принцесс и королевы стала одинаковая обувь – удобные экспадрильи на соломенной танкетке.