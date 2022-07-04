Королева Летиция с дочками показали идеальные образы для жаркого лета

Королевская чета встретилась с победителями и членами правления Фонда "Принцесса Жироны" во дворце Альбенис в Барселоне

Каждый выход испанской королевы Летиции становится модным событием, и ее визит с дочками и мужем, королем Филиппом VI на церемонию награждения в Фонд "Принцесса Жироны" не стал исключением. Об этом пишет Daily Mail.

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Сейчас в Испании царит жаркая погода, так что для выхода 49-летняя королева выбрала льняное платье с пышными рукавами и расклешенной юбкой, ее старшая дочь Леонор надела платье с цветочным черно-белым принтом, а ее 15-летняя сестра София – мини-платье в крапинку.

Но главной изюминкой образов принцесс и королевы стала одинаковая обувь – удобные экспадрильи на соломенной танкетке.

[ + – ] Королева Летиция с супругом, королем Филиппом VI, наследной принцессой Леонор и принцессой Софией Фото: Getty Images

Схожую обувь очень любит Кейт Миддлтон, она часто комбинирует их с летними платьями, когда мероприятие проходит на свежем воздухе и предполагает некоторую физическую активность.

Члены королевской семьи Испании проявляют патриотизм в одежде. Летиция часто выбирает для мероприятий наряды демократичных местных брендов, таких как Mango, или Zara. И не смущается, если кто-то рядом оказывается в таком же платье.

Так, ранее королева приехала в Мериду в элегантном черно-белом платье и когда увидела в зале даму в точно таком же наряде, то похвалила ее выбор и сделала несколько совместных снимков.

А во время недавнего саммита НАТО, королева Летиция развлекала первых леди глав государств, которые прибыли на мероприятие. Программа была насыщенной, но королева максимально знакомила гостей с испанской культурой.

Даже ресторан был выбран тот, в котором подают традиционные испанские блюда.

И кульминацией стало посещение Музея королевы Софии, где экспонируется самое знаменитое антивоенное полотно в мире "Герника" Пикассо.

К слову, зная, что большую часть времени придется провести на ногах, Летиция снова появилась в удобных эспадрильях. Так что эта обувь явно может считаться хитом сезона.