Королева Испании Летиция показала первым леди со всего мира антивоенное полотно Пикассо

Сейчас в Испании проходит саммит лидеров НАТО

Три дня в Испании будет проходить саммит НАТО. Пока лидеры стран общаются, королева Летиция приняла на себя миссию хозяйки и устроила первым леди и одному джентльмену, — Готье Дестене, мужу премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля, — экскурсию по Мадриду и Сеговии. Об этом пишет Daily Mail.

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Гости посетили знаменитые сады Королевского дворца Ла-Гранха-де-Сан-Ильдефонсо, которые славятся своими фантазийными фонтанами со скульптурами греческих богов. А старинный город Сеговия знаменит своим красивейшим замком. Им вдохновлялся Уолт Дисней, когда возводил так называемый "Замок Золушки" в Диснейленде.

Также Летиция проведет дамам и джентльмену экскурсию по Королевскому стекольному заводу и Королевской фабрике гобеленов.

Но главным в этот день стала экскурсия в музей королевы Софии. Здесь хранится самая знаменитая антивоенная картина в мире – "Герника" Пикассо.

[ + – ] Королева Летиция и первые леди у "Герники" Пикассо Фото: Getty Images

Выбор был сделан неслучайно, королевская семья Испании поддерживает украинцев в их войне против российского агрессора.

"Гернику" Пикассо написал в 1937 году. Она изображает последствия бомбежки испанского города Герника в ходе гражданской войны в Испании 26 апреля 1937 года. После бомбежки начался пожар, в огне погибли сотни людей, 600 – скончались в больницах. Пропаганда франкистов отрицала бомбежку и утверждала, что республиканцы сами подожгли свой город.

После экскурсии королева отужинает с гостьями и гостем в знаменитом ресторане NuBel, который славится национальной испанской кухней: закусками тапас и севиче из креветок.

[ + – ] Королева Испании Летиция Фото: Getty Images [ + – ] Королева Испании Летиция и Джилл Байден Фото: Getty Images

Супруга президента США Джо Байдена – Джилл, в Испанию приехала с внучками – Мэйзи и Финнеган Байден. 28 июня они вместе с бабушкой и королевой Летицией посетили украинский центр для беженцев в Мадриде и встретились с шеф-поваром Хосе Андресом и его волонтерами World Central Kitchen, которые работают в Украине с начала войны.