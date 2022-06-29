Королева Іспанії Летиція показала першим леді з усього світу антивоєнне полотно Пікассо

Наразі в Іспанії відбувається саміт лідерів НАТО.

Три дні в Іспанії проходитиме саміт НАТО. Поки лідери країн спілкуються, королева Летиція взяла на себе місію господині та влаштувала першим леді й одному джентльмену, — Готьє Дестене, чоловікові прем'єр-міністра Люксембургу Ксав'є Беттеля, — екскурсію Мадридом і Сеговією. Про це пише Daily Mail.

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Гості відвідали знамениті сади Королівського палацу Ла-Гранха де Сан-Ільдефонсо, які славляться своїми фантазійними фонтанами зі скульптурами грецьких богів. А старовинне місто Сеговія відоме своїм найкрасивішим замком. Ним надихався Волт Дісней, коли зводив так званий "Замок Попелюшки" у Діснейленді.

Також Летиція проведе дамам і джентльмену екскурсію Королівським скляним заводом і Королівською фабрикою гобеленів.

Але головним цього дня стала екскурсія до музею королеви Софії. Тут зберігається найвідоміша антивоєнна картина у світі — "Герніка" Пікассо.

[ + – ] Королева Летиція та перші леді біля "Герніки" Пікассо Фото: Getty Images

Вибір був зроблений невипадково, королівська родина Іспанії підтримує українців у їхній війні проти російського агресора.

"Герніку" Пікассо написав у 1937 році. Вона зображує наслідки бомбардування іспанського міста Герніка під час громадянської війни Іспанії 26 квітня 1937 року. Після бомбардування почалася пожежа, у вогні загинули сотні людей, 600 — померли у лікарнях. Пропаганда франкістів заперечувала бомбардування і стверджувала, що республіканці самі підпалили своє місто.

Після екскурсії королева повечеряє з гостями в знаменитому ресторані NuBel, який славиться національною іспанською кухнею: закусками тапас і севіче з креветок.

[ + – ] Королева Іспанії Летиція Фото: Getty Images [ + – ] Королева Іспанії Летиція та Джилл Байден Фото: Getty Images

Дружина президента США Джо Байдена — Джилл, до Іспанії приїхала з онуками — Мейзі та Фіннеган Байден. 28 червня вони разом із бабусею та королевою Летицією відвідали український центр для біженців у Мадриді та зустрілися із шеф-кухарем Хосе Андресом та його волонтерами World Central Kitchen, які працюють в Україні з початку війни.