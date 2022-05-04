Королева Летиция продемонстрировала идеальный черно-белый образ

И пережила небольшой модный конфуз, когда оказалось, что еще одна дама в зале выбрала такое же платье

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49-летняя королева Испании Летиция посетила торжественное вручение премии Queen Letizia Awards 2021. Премия была создана самой королевой для поддержки людей с ограниченными возможностями. Об этом пишет La Nueva Espana.

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Ради мероприятия в испанском городе Мерида королева выбрала простой и элегантный наряд: черно-белое платье и туфли-лодочки на высоких каблуках.

[ + – ] Королева Летиция и ее черно-белое платье Фото: La Nueva Espana

Она поприветствовала участников и встретилась с членами правления, когда прибыла на встречу. Но не обошлось без модного конфуза: оказалось, что Инмакулада Вивас Тесон, одна из членов правления, выбрала такое же платье, как и у королевы.

Впрочем, обе дамы выглядели потрясающе, так что они обменялись комплиментами и сделали несколько общих снимков.

Фото: La Nueva Espana

[ + – ] Королева Летиция и ее черно-белое платье Фото: La Nueva Espana

Этот месяц для королевы выдался напряженным. Ранее Летиция и король Филипп посетили центр для приема и помощи украинских беженцев Красного креста.

А на прошлой неделе она устроила торжественный прием для президента Болгарии Румена Радева и его супруги Десиславы. Это был первый официальный визит главы Болгарии в Испанию с 1999 года.