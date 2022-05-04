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Королева Летиція продемонструвала ідеальний чорно-білий образ

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королева летиція, королева іспанії, чорно-біла сукня, модний образ
Фото: La Nueva Espana | Модний конфуз королеви Іспанії Летиції

І пережила невеликий модний конфуз, коли з'ясувалося, що ще одна дама в залі вибрала таку саму сукню.

49-річна королева Іспанії Летиція відвідала урочисте вручення премії Queen Letizia Awards 2021. Премія була створена королевою для підтримки людей з обмеженими можливостями. Про це пише La Nueva Espana.

Заради заходу в іспанському місті Меріда королева обрала просте й елегантне вбрання: чорно-білу сукню та туфлі-човники на високих підборах.

королева летиція, королева іспанії, чорно-біла сукня, модний образ
Королева Летиція та її чорно-біла сукня
Фото: La Nueva Espana

Вона привітала учасників і зустрілася з членами правління, коли прибула на зустріч. Але не обійшлося без модного конфузу: з'ясувалося, що Інмакулада Вівас Тесон, одна з членів правління, вибрала таку саму сукню, як і в королеви.

Утім, обидві жінки виглядали чудово, тож вони обмінялися компліментами і зробили кілька спільних знімків.

королева летиція, королева іспанії, чорно-біла сукня, модний образ
Фото: La Nueva Espana
королева летиція, королева іспанії, чорно-біла сукня, модний образ
Королева Летиція та її чорно-біла сукня
Фото: La Nueva Espana

Цей місяць для королеви був напруженим. Раніше Летиція і король Філіп відвідали центр для прийому та допомоги українських біженців Червоного хреста.

А минулого тижня вона влаштувала урочистий прийом для президента Болгарії Румена Радєва та його дружини Десислави. Це був перший офіційний візит глави Болгарії в Іспанію з 1999 року.