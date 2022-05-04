Королева Летиція продемонструвала ідеальний чорно-білий образ

І пережила невеликий модний конфуз, коли з'ясувалося, що ще одна дама в залі вибрала таку саму сукню.

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49-річна королева Іспанії Летиція відвідала урочисте вручення премії Queen Letizia Awards 2021. Премія була створена королевою для підтримки людей з обмеженими можливостями. Про це пише La Nueva Espana.

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Заради заходу в іспанському місті Меріда королева обрала просте й елегантне вбрання: чорно-білу сукню та туфлі-човники на високих підборах.

[ + – ] Королева Летиція та її чорно-біла сукня Фото: La Nueva Espana

Вона привітала учасників і зустрілася з членами правління, коли прибула на зустріч. Але не обійшлося без модного конфузу: з'ясувалося, що Інмакулада Вівас Тесон, одна з членів правління, вибрала таку саму сукню, як і в королеви.

Утім, обидві жінки виглядали чудово, тож вони обмінялися компліментами і зробили кілька спільних знімків.

Фото: La Nueva Espana

[ + – ] Королева Летиція та її чорно-біла сукня Фото: La Nueva Espana

Цей місяць для королеви був напруженим. Раніше Летиція і король Філіп відвідали центр для прийому та допомоги українських біженців Червоного хреста.

А минулого тижня вона влаштувала урочистий прийом для президента Болгарії Румена Радєва та його дружини Десислави. Це був перший офіційний візит глави Болгарії в Іспанію з 1999 року.