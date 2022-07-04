Королева Летиція з доньками показали ідеальні образи для спекотного літа

Королівське подружжя зустрілося з переможцями та членами правління Фонду "Принцеса Жирони" в палаці Альбеніс у Барселоні.

Кожен вихід іспанської королеви Летиції стає модною подією, і її візит із дочками та чоловіком королем Філіпом VI на церемонію нагородження у Фонд "Принцеса Жирони" не став винятком. Про це пише Daily Mail.

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Зараз в Іспанії панує спекотна погода, тож для виходу 49-річна королева вибрала лляну сукню з пишними рукавами та спідницею, її старша дочка Леонор одягла сукню з квітковим чорно-білим принтом, а її 15-річна сестра Софія — мінісукню в цятку.

Але головною родзинкою образів принцес і королеви стало однакове взуття — зручні експадрільї на солом'яній танкетці.

[ + – ] Королева Летиція з чоловіком, королем Філіпом VI, спадковою принцесою Леонор і принцесою Софією Фото: Getty Images

Подібне взуття дуже любить Кейт Міддлтон, вона часто комбінує його з літніми сукнями, коли захід проходить на свіжому повітрі та передбачає деяку фізичну активність.

Члени королівської родини Іспанії виявляють патріотизм в одязі. Летиція часто вибирає для заходів наряди демократичних місцевих брендів, як-от Mango, або Zara. І не бентежиться, якщо хтось поруч опиняється в такій самій сукні.

Раніше королева приїхала в Меріду в елегантній чорно-білій сукні й коли побачила в залі даму в такому ж вбранні, то похвалила її вибір і зробила кілька спільних знімків.

А під час нещодавнього саміту НАТО королева Летиція розважала перших леді глав держав, які прибули на захід. Програма була насиченою, але королева максимально знайомила гостей із іспанською культурою.

Навіть ресторан був обраний той, де подають традиційні іспанські страви.

І кульмінацією стало відвідування Музею королеви Софії, де експонується найзнаменитіше антивоєнне полотно у світі — "Герніка" Пікассо.

До речі, знаючи, що більшість часу доведеться провести на ногах, Летиція знову з'явилася в зручних еспадрильях. Отже, це взуття явно може вважатися хітом сезону.