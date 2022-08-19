В Сети сравнивают образы Кейт Миддлтон и королевы Летиции (фото)

Наряды герцогини Кембриджской и королевы Испании часто похожи друг на друга.

В Сети сравнивают сходство стилей герцогини Кембриджской Кэтрин Миддлтон и королевы Испании Летиции.

Кроме того, что женщины очень похожи внешне, их наряды часто дублируют друг друга. Пользователи Сети вспомнили несколько публичных выходов королевских представительниц, когда их образы были очень похожи.

Одними из первых на рассмотрение попали легкие летние платья. Только у Кейт Миддлтон наряд был нежно-голубого цвета, а у королевы Летиции — светло-розовый. Однако по фасону, ткани и длине образы были идентичными.

Конечно, нынешняя королева Испании и жена будущего короля Великобритании часто выбирают вечную классику — брючные деловые костюмы. Кейт Миддлтон и королева Летиция часто обращаются как к белоснежным оттенкам, так и к фиолетовым и голубым цветам.

Также официальные представительницы своих государств демонстрируют довольно женственные образы — черные водолазки с юбками-миди разных принтов.

[ + – ] Кейт Миддлтон и королева Испании Летиция

В частности, пользователи Сети вспомнили практически идентичные образы Кейт Миддлтон и Летиции для теплой осени или весны — черные брюки, блузка, туфли и пальто в клетку.

Кроме штанных аутфитов, для официальных встреч Кэтрин и Летиция часто выбирают белые блузы и юбки-миди или же деловые платья.

[ + – ] Королева Летиция Фото: Getty Images

Отметим, что волосы как представительницы Великобритании, так и Испании практически всегда распущены или уложены легкими локонами. Однако обе женщины часто собирают свои волосы в хвост.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Mark Cuthbert/Instagram

Напомним, какой секрет использует 40-летняя Кейт Миддлтон, чтобы оставаться в форме.

Также Фокус писал о бюджетном выходе королевы Летиции на публику в платье за 22 евро.