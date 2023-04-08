9 квітня у Великій Британії відзначатимуть Великдень і всі шанувальники королівської родини з нетерпінням чекають появи на публіці принцеси Уельської.

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Хоча Кейт Міддлтон одружена з принцом Вільямом з 2011 року, на Великдень вона з'являлася не дуже часто. Хоч інші члени королівської сім'ї справно відвідували королеву у Віндзорі та разом з нею відвідували каплицю Святого Георгія, принца Вільяма та Кейт найчастіше з ними не було.

А єдиний раз, коли вона відвідала Великодню службу разом із дітьми, трапився 2022 року. Щоправда, корективи до королівських планів вніс коронавірус. Починаючи з 2019 року жодні публічні заходи на кшталт сімейної прогулянки до церкви не проводилися.

Так що Великодня 2023 року шанувальники королівської родини чекають з нетерпінням. Адже це буде перший Великдень без королеви та останній Великдень перед коронацією короля Карла. Отже, треба думати, що вся його сім'я збереться, щоб продемонструвати єдність.

Не виключено, що Кейт Міддлтон та принца Вільяма супроводжуватимуть їхні діти: дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта та чотирирічний принц Луї. Адже вони вже разом відвідували церковну службу на Різдво.

А поки ми чекаємо на цю подію, Фокус зібрав Топ 5 великодніх виходів Кейт Міддлтон.

Великдень 2014 у Сіднеї

Примітно, але один із перших публічних виходів Кейт Міддлтон на Великдень стався не у Великій Британії. Це сталося у 2014 році під час туру Австралією та Новою Зеландією. Тоді Кейт мала два виходи. У легкій білій сукні вона зустрічалася з фанатами та відвідала великодню виставку. А в блакитній сукні, яку вона одягала пізніше, вона та принц Вільям відвідали церковну службу у соборі Святого Андрія.

Кейт Міддлтон відзначала Великдень 2014 року в Австралії Фото: Getty Images

На церемонії були присутні понад 800 осіб, у тому числі прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебботт. Вони навіть підписали Біблію Першого флоту Сіднейського собору та Книгу спільних молитов, які використовувалися на перших християнських службах, проведених в Австралії у 1788 році. Раніше цю ж книгу підписували принц Чарльз та Діана, які відвідували Сідней у 1983 році.

Перший Великдень у Віндзорі у 2017 році

У 2017 році Кейт та Вільям вперше відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, приєднавшись до інших членів королівської родини.

Перший Великдень Кейт Міддлтон у Віндзорі Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон виглядала чарівно в молочно-білому пальті від Кетрін Вокер, яке вона раніше одягала під час туру Канадою. Образ вона доповнила капелюшком від Lock&Co. Jacqueline та чарівними сережками з перлами, які їй для урочистостей позичила королева Єлизавета.

Вагітний вихід у світ у 2018 році

1 квітня 2018 року — тоді ще герцогиня Кембриджська знову приєдналася до королівської родини на пасхальній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Кейт Міддлтон, вагітна принцом Луї на великодній службі у 2018 році Фото: Getty Images

Тоді Кейт Міддлтон залишалося лише кілька днів до народження третьої дитини – принца Луї. І вона обрала стриманий образ. Кейт одягла коричневе пальто від улюбленого дизайнера Кетрін Вокер, капелюшок Betty Boop Brown від Lock & Co, туфлі в тон і доповнила образ стильними сережками від Balenciaga та ефектною брошкою.

Великдень 2019 та повтор образу

Для великодньої служби у 2019 році Кейт Міддлтон вирішила не вигадувати новий образ і просто повторила той, у якому вже з'являлася під час Великодня у Сіднеї. Блакитне пальто від Alexander McQueen і оригінальний капелюшок чудово виглядали у сонячний день.

Кейт Міддлтон робить реверанс перед королевою Єлизаветою Фото: Getty Images

До того ж того року Пасху відзначали 21 квітня, у день народження королеви Єлизавети, тож свято вийшло особливим.

Сімейний Великдень 2022 року

Великдень 2022 року був першим, коли на церковну службу у Віндзорі Кейт Міддлтон та принц Вільям взяли своїх дітей.

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми на великодній службі Фото: Getty Images

Це була перша поява Джорджа та Шарлотти на пасхальній службі. Чотири члени сім'ї були одягнені в однакові за кольором вбрання, а на Шарлотті була синя квіткова сукня від Rachael Riley, яка ідеально поєднувалася з блакитною сукнею-пальто Кейт від Емілії Вікстед. Це унікальне вбрання, яке дизайнерка пошила спеціально для Кейт. До того ж фасон настільки припав їй до душі, що в гардеробі у принцеси кілька подібних нарядів різних кольорів.

Королева не була присутня на тій великодній службі через постійні проблеми зі здоров'ям. Тож очолити процесію до церкви довелося Кейт та принцу Вільяму.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі фото принцеси Уельської з її дітьми.