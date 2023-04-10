Беременная принцесса Евгения с мужем посетили пасхальную службу

Пасхальная служба прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где в 2018 году состоялась королевская свадьба принцессы Евгении и Джека.

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32-летняя принцесса Евгения и и 36-летний Джек Бруксбэнк были среди членов королевской семьи, которые вышли на пасхальную церковную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, где пара связала себя узами брака в октябре 2018 года. В феврале 2021 года у пары родился сын Август, а сейчас они готовятся к рождению второго ребенка. Об этом пишет People.

Внучка покойной королевы Елизаветы II была одета в платье с цветочным принтом под белым пальто. Синяя повязка на голове, туфли и черная сумочка дополнили образ принцессы. Джек выбрал классический костюм с голубым галстуком.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк Фото: Getty Images

Синий цвет, казалось, был выбран главным цветом в этот день. Его также носили король Чарльз и королева Камилла, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон вместе с тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Старшая сестра Евгении, принцесса Беатрис, также присутствовала на ежегодной королевской прогулке вместе со своим мужем Эдоардо Мапелли Моцци.

Отец принцессы Евгении, принц Эндрю, также посетил пасхальную прогулку, несмотря на то, что отказался от общественных королевских обязанностей из-за своих связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Принц Эндрю объявил о решении оставить свою публичную королевскую роль в 2019 году после громкого интервью BBC о его связях с Эпштейном.

Напомним, 4-летний принц Луи дебютировал на Пасху вместе с королевской семьей.

Также Фокус писал, что принцесса Евгения готовится к переменам дома к рождению ребенка.