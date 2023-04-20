Принцесса Евгения рассказала, как материнство изменило ее жизнь

Дочь принца Эндрю сейчас ожидает рождения второго ребенка.

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33-летняя принцесса Евгения рассказала, как материнство повлияло на ее жизнь. Об этом пишет Hello Magazine.

Два года внучка покойной Елизаветы II была представителем Blue Marine Foundation, целью которой является уменьшение экологического ущерба, причиненного океану, а на прошлой неделе она приняла участие в его проекте Solent Seascape Project.

Надев белый лабораторный халат и резиновые перчатки, вооружившись пинцетом и щеткой для ногтей, она помогла морским ученым в лаборатории Портсмутского университета очистить сотни устриц, прежде чем вернуть их на риф.

Восхищаясь окружающей средой, 33-летняя Евгения, которая в прошлом году была организатором серии мероприятий Ocean Advocate, посвященных сохранению моря, несомненно, придерживается своих экологических убеждений.

Принцесса Евгения с мужем Фото: Getty

Ее свадьба с бизнесменом Джеком Бруксбенком в 2018 году прошла без пластика, а на Всемирном экономическом форуме в Давосе в начале этого года принцесса рассказала о том, как избегает одноразового пластика дома и планирует учить так своего двухлетнего сына Августа.

Евгения ожидает рождения второго ребенка этим летом. Она призналась, что именно роль мамы усилила ее осознание необходимости защищать планету для будущих поколений.

"С тех пор как Август вошел в мою жизнь, это положительно повлияло на мое желание делать больше. Приоритеты меняются, когда у вас появляются дети; вы хотите сделать все, что можете, для них — и для своих внуков. Августу всего два года, но я надеюсь, что то, что я делаю, просочится к нему, и однажды он тоже возьмется за это".

Принцесса Евгения Фото: The Royal Family

Напомним, принцесса Евгения с мужем посетила пасхальную службу.

Также Фокус писал об изменениях в доме принцессы Евгении к рождению второго наследника.