Пренебрежительное отношение к коронации: кто не присутствовал на церемонии короля Чарльза ІІІ

Меган Маркл, Сара Фергюсон и Чарльз Спенсер были среди тех, кто не присутствовал на церемонии коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве.

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Британская королевская семья, члены королевских семей мира и сотни представителей благотворительных организаций собрались на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы, однако Меган Маркл, Сара Фергюсон и Чарльз Спенсер не были среди приглашенных гостей в Вестминстерском аббатстве. Об этом пишет People.

Букингемский дворец ранее объявил, что принц Гарри будет присутствовать, в то время как герцогиня Сассекская осталась в Калифорнии со своими детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет. 38-летний Гарри хотел присутствовать на коронации, чтобы поддержать отца в этот важный момент его жизни.

Племянницы короля Чарльза с мужьями и принц Гарри Фото: Getty Images

Сестра короля Чарльза, принцесса Анна, присутствовала на коронации со своим мужем вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом, а брата монарха, принца Эдварда сопровождала его жена Софи, герцогиня Эдинбургская. Бывшая жена принца Эндрю не присутствовала. Ранее стало известно, что Сару Фергюсон не пригласили на историческое событие.

"Лично у меня будет небольшая чайная церемония, коронационный сэндвич с курицей и приготовление овсянки, вот что я собираюсь делать. Потому что это сделает меня очень счастливой, — сказала 63-летняя герцогиня Йоркская в апреле. — Я также люблю смотреть это по телевизору, потому что по телевизору много слышно. Комментаторы всегда хорошие. А потом возвращается вся семья".

Хотя она не была в Вестминстерском аббатстве, Ферги поддерживает теплые отношения с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Ожидается, что она будет в VIP-секции на коронационном концерте в воскресенье.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Младший брат принцессы Дианы Чарльз зимой сообщил, что не будет присутствовать на коронации. Во время выступления в подкасте ведущая спросила Чарльза, будет ли он участвовать в церемонии, учитывая его титул пэра как графа Спенсера.

"Я думаю, что у нас никогда не было официальной роли в этом, мы просто появлялись, как и все остальные, когда это были наследственные пэры и Палата лордов, — объяснил 58-летний писатель и историк. — Это уже не так. Где-то стучит какая-то старая корона, но я не думаю, что скоро ее надену".

Чарльз Спенсер Фото: Getty Images

Напомним, поклонники принцессы Дианы вспоминают "настоящую королеву" в день коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве.

Также Фокус писал о почетных гостях коронации Чарльза ІІІ.