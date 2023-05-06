Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Коронация Чарльза III

Поклонники принцессы Дианы вспоминают, кто "настоящая королева Великобритании" (фото)

принцесса диана, коронация чарльза, принцесса диана королева человеческих сердец, фанаты принцессы дианы, коронация
Фото: Getty Images | Похороны принцессы Дианы

В соцсетях в день коронации Чарльза ІІІ и его жены Камиллы вспоминают покойную принцессу Диану.

Related video

Поклонники принцессы Дианы вспоминают "настоящую королеву" в день коронации Чарльза ІІІ в Вестминстерском аббатстве. В Twitter фанаты королевской семьи Великобритании высказывают свои мысли относительно исторического события 6 мая 2023 года.

"Настоящей королевой Великобритании всегда будет Диана", — написал один пользователь.

"Королева, которой у нас никогда не было. Какая грустная, грустная история. Королева всех наших сердец", — написал другой пользователь в Twitter рядом с черно-белой фотографией принцессы Дианы.

"Принцесса Диана — единственная настоящая королева сегодня и всегда", — написал третий поклонник бывшей жены Чарльза ІІІ.

Впрочем, один королевский поклонник отметил, что принцесса Диана, вероятно, не имела бы никакого интереса к этому событию, будь она до сих пор жива.

"Нет. Она пошла дальше", — твитнул несогласный. "Она безмятежно потягивала бы коктейль. Она бы не была мелкой, как половина Twitter. Она бы любила своего сына, наследника престола, и поддерживала свою семью".

Старший сын Елизаветы II и принцесса Диана развелись в 1996. Через год после этого мать принца Гарри и принца Уильяма попала в смертельное ДТП во Франции.

Принцесса Диана и король Чарльз ІІІ Fullscreen
Принцесса Диана и король Чарльз ІІІ
Фото: Getty Images

После этого британский монарх женился на давней подруге Камилле Паркер-Боулз, которая 6 мая 2023 года была коронована вместе с ним.

Король Чарльз ІІІ и королева Камилла Fullscreen
Король Чарльз ІІІ и королева Камилла
Фото: Getty

Напомним, твит с "реакцией" принцессы Дианы на ухудшение погодных условий в день коронации стал вирусным в Сети.

Также Фокус писал о почетных гостях коронации Чарльза ІІІ.