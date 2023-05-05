Твит с "реакцией" принцессы Дианы на дождь в день коронации Чарльза стал вирусным (фото)

Пользователи Сети вспомнили скандальное интервью принцессы Дианы BBC в 1995 году.

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Твит о погоде на коронации Чарльза ІІІ с изображением принцессы Дианы стал вирусным на фоне прогноза дождя.

Предполагается, что на коронации короля Чарльза III в субботу, 6 мая, будет дождь, но в вирусном твите пошутили, что, возможно, духи наверху организовали это.

Отвечая на твит от LLC News, в котором говорилось: "Разочарование для поклонников королевской семьи, поскольку на выходные коронации прогнозируют дождь и шторм", пользователь @lewispringle даже не нуждался в словах, когда ответил.

Вместо этого он сделал ретвит с фотографией принцессы Дианы из скандального интервью Мартину Баширу в 1995 году на BBC, в котором она рассказала, что у ее тогдашнего мужа принца Чарльза был роман с Камиллой Паркер-Боулз.

Со 2 мая эта фотография, указывающая на ее духовную причастность к прогнозу, или удовольствие от прогноза, была ретвитнута более 16 тыс. раз и собрала более 122 тыс. лайков.

Твит о погоде на коронации Чарльза ІІІ с изображением принцессы Дианы стал вирусным

Пользователям Twitter понравилась инсинуация о том, что плохой прогноз погоды на субботу имел сверхъестественную причастность покойной бывшей супруги Чарльза.

"Это знак", — заявил один из пользователей.

"Диана будет смеяться последней", — согласился другой.

Интервью 1995 года стало первым случаем, когда покойная принцесса Диана прямо назвала Камиллу "третьим лицом" в своем браке. Она также утверждала, что королевская семья не поддерживала ее в постоянных сражениях за психическое здоровье.

Король Чарльз и принцесса Диана Фото: Getty

Официальная коронация 74-летнего Чарльза ІІІ состоится 6 мая 2023 в Вестминстерском аббатстве. 75-летняя Камилла также сядет на престол вместе с мужем, официально став королевой.

Напомним, где и когда смотреть коронацию Чарльза ІІІ.

Также Фокус писал о новой восковой фигуре в музее Тюссо, посвященной британскому монарху.