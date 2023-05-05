Твіт з "реакцією" принцеси Діани на дощ у день коронації Чарльза став вірусним (фото)

Користувачі мережі пригадали скандальне інтервʼю принцеси Діани ВВС 1995 року.

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Твіт про погоду на коронації Чарльза ІІІ із зображенням принцеси Діани став вірусним на фоні прогнозу дощу.

Передбачається, що на коронації короля Чарльза ІІІ в суботу, 6 травня буде дощ, але у вірусному твіті пожартували, що, можливо, духи нагорі організували це.

Відповідаючи на твіт від LLC News, у якому говорилося: "Розчарування для шанувальників королівської родини, оскільки на вихідні коронації прогнозують дощ і шторм", користувач @lewispringle навіть не потребував слів, коли відповів.

Замість цього він зробив ретвіт із фотографією принцеси Діани зі скандального інтерв’ю Мартіну Баширу 1995 року на BBC, у якому вона розповіла, що її тодішній чоловік принц Чарльз мав роман із Каміллою Паркер Боулз.

З 2 травня цю фотографію, яка вказує на її духовну причетність до прогнозу, або задоволення від прогнозу, було ретвітнуто понад 16 тис. разів із понад 122 тис. лайків.

Твіт про погоду на коронації Чарльза ІІІ із зображенням принцеси Діани став вірусним

Користувачам Twitter сподобалася інсинуація про те, що поганий прогноз погоди на суботу мав надприродну причетність покійної колишньої дружини Чарльза Діани.

"Це знак", — заявив один із людей.

"Діана сміятиметься останньою", — погодився інший.

Інтерв’ю 1995 року стало першим випадком, коли покійна принцеса Діана прямо назвала Каміллу "третьою особою" у своєму шлюбі. Вона також стверджувала, що королівська родина не підтримувала її в постійних битвах за психічне здоров'я.

Король Чарльз та принцеса Діана Фото: Getty

Офіційна коронація 74-річного короля Чарльза відбудеться в суботу з близько 2000 гостей, які заповнять 1000-літнє Вестмінстерське абатство. 75-річна Камілла також сяде на престол разом з чоловіком, офіційно ставши королевою.

Нагадаємо, де і коли дивитися коронацію Чарльза ІІІ.

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