Коронация Чарльза III. Где и когда смотреть церемонию 6 мая 2023

Коронация короля состоится уже завтра, 6 мая, и за ней будут наблюдать миллионы людей по всему миру. Вы можете быть среди них.

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Коронация короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На самом торжестве будет присутствовать 2000 гостей. Но уже сейчас фанаты королевской семьи раскидывают палатки, чтобы наблюдать за процессией из первых рядов.

Сама церемония начнется в 13.00 по киевскому времени. Она будет состоять из нескольких этапов, и, надо отметить, что она будет куда короче, чем коронация матери Чарльза, королевы Елизаветы II в 1953 году, та длилась три часа и гостей было столько, что в аббатстве пришлось возводить дополнительные трибуны. Коронация Чарльза, как обещают, займет час.

Коронация королевы Елизаветы в 1953 году Фото: Getty Images

Это, несомненно, историческое событие, ведь коронация будет проводиться впервые за 70 лет.

По традиции, король Чарльз предстанет перед народом, после чего примет коронационную присягу и сядет в коронационное кресло. После помазания, которое проведет Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоится инвеститура – королю вручат регалии, а архиепископ возложит на голову короля корону. В момент коронации по всей Великобритании будут раздаваться вооруженные салюты. В финальной части король пересядет с коронационного кресла на трон.

Также будет коронована королева Камилла, хотя ей не придется приносить присягу. По возвращении в Букингемский дворец король и королева поздравят людей с балкона дворца.

Коронация будет отражать роль монарха сегодня и "смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и пышность", говорится в официальном релизе Букингемского дворца.

Трансляцию будут вести британские каналы, в том числе и в Youtube:

ВВС

ITV 1

Sky News

Также прямой эфир будет вести официальный канал Букингемского дворца на YouTube — The Royal Family Channel.

Также обещают, что трансляцию будут вести и американские телеканалы: ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News.

В Украине эксклюзивно коронацию будет транслировать канал "Суспільне Культура". Ведущими станут журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.

Ранее стало известно, что на коронации будет присутствовать первая леди Украины Елена Зеленская. Она уже прибыла в Лондон и встретилась с Акшатой Мурти, супругой премьер-министра Риши Сунака.

Также Фокус подробно описывал, как именно будет проходить коронация Чарльза III и какие королевские сокровища будут при этом задействованы. В обычное время они хранятся в Тауэре, но при этом являются "рабочими". Их извлекают из витрин каждый раз, когда в этом есть потребность.

Интересно, но самым старым предметом является ложечка для елея. Остальные сокровища были изготовлены куда позже.

И, что касается коронации королевы Елизаветы в 1953 году, то ее, среди сотен других журналистов, освещала будущая первая леди США – Жаклин Бувье, после – Жаклин Кеннеди. Тогда она работала в издании The Washington Times-Herald.