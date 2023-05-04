Елена Зеленская прибыла в Лондон, чтобы посетить коронацию Чарльза ІІІ (фото, видео)

Сейчас жена украинского президента находится на Даунинг-стрит.

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Елена Зеленская прибыла в Лондон, чтобы 6 мая посетить коронацию Чарльза ІІІ. Об этом сообщает Sky News.

Первая леди Украины уже встретилась с супругой британского премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти.

"Украинская первая леди встретилась с женой Риши Сунака на Даунинг-стрит в этот вечер", — сообщает издание, при этом на официальных страницах Елены Зеленской пока нет информации о визите в королевство.

Елена Зеленская прибыла в Лондон

Для заграничного визита жена Владимира Зеленского выбрала темно-синий брючный костюм. Волосы первая леди уложила привычным для себя способом.

Елена Зеленская и Акшата Мурти Фото: Getty Images

Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. На нее пригласили более двух тысяч человек, среди которых политики из разных уголков мира. Как известно, представители РФ в число гостей не попали.

Чарльз ІІІ станет старейшим британским монархом, получившим престол. В сентябре 2022 года его мать, королева Елизавета II, в возрасте 96 лет ушла из жизни.

Елена Зеленская и Акшата Мурти Фото: Getty Images

Напомним, первая леди Елена Зеленская рассказала о помощи Литвы.

Также Фокус писал о признании Елены Зеленской изданием "Time" как одного из самых влиятельных людей планеты.