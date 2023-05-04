Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Коронація Чарльза III

Олена Зеленська прибула до Лондона, аби відвідати коронацію Чарльза ІІІ (фото, відео)

Олена Зеленська, Олена Зеленська на коронації Чарльза ІІІ, Олена Зеленська прибула до Лондона, Олена Зеленська у Великобританії
Фото: Getty Images | Олена Зеленська

Наразі дружина українського президента перебуває на Даунінг-стріт.

Related video

Олена Зеленська прибула до Лондона, аби 6 травня відвідати коронацію Чарльза ІІІ. Про це повідомляє Sky News.

Перша леді України вже зустрілася з дружиною британського премʼєр-міністра Ріші Сунака Акшатою Мурті.

"Українська перші леді зустрілася з дружиною Ріші Сунака на Даунінг-стріт цього вечора", — повідомляє видання, при цьому на офіційних сторінках Олени Зеленської наразі немає інформації про візит до королівства.

Олена Зеленська прибула до Лондона

Для закордонного візиту дружина Володимира Зеленського обрала темно-синій штанний костюм. Волосся перша леді уклала звичним для себе способом.

Олена Зеленська та Акшата Мурті Fullscreen
Олена Зеленська та Акшата Мурті
Фото: Getty Images

Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня 2023 у Вестмінстерському абатстві. На неї запросили понад дві тисячі людей, серед яких політики з різних куточків світу. Як відомо, представники РФ в число гостей не потрапили.

Чарльз ІІІ стане найстаршим британським монархом, який отримав престол. У вересні 2022 його мати, королева Єлизавета ІІ, у віці 96 років пішла з життя.

Олена Зеленська та Акшата Мурті Fullscreen
Олена Зеленська та Акшата Мурті
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Олена Зеленська розповіла про допомогу Литви.

Також Фокус писав про визнання Олени Зеленської виданням "Time" як однієї з найвпливовіших людей планети.