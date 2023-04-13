"Маяк надії": Зеленська потрапила до "100 найвпливовіших людей планети" від журналу Time

Журналісти зазначили, що, незважаючи на те, що дружина Володимира Зеленського могла забрати дітей та втекти від війни, вона зробила вибір залишитися, щоб змусити великого тирана здатися маленьким.

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Дружина президента України Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році за версією американського журналу Time. Про це повідомляє видання Time.

"Сценаристка, яка завжди працювала за лаштунками, яка ніколи не просила уваги. Мати двох дітей. Вона ніколи не просила стати "серцем народу" і воїном за народ України, але з беззавітною мужністю відгукнулася на цей заклик", — пише журнал про дружину лідера України .

Журнал підкреслює важливу роль Олени Зеленської у суспільно-політичній сфері та називає її "маяком надії" для свого народу.

Зеленська показала українцям надію Фото: TIME

"Вона могла забрати свою сім'ю і втекти. Яка мати стала б засуджувати її? Проте вона залишається. Вона залишається, тому що свобода і демократія заслуговують на захисників. Вона залишається, щоб показати світові, що серце і надія можуть змусити навіть найбільшого тирана здатися маленьким. Вона залишається заради своїх дітей — заради їхнього майбутнього та майбутнього всіх українців", — наголосили у редакції видання.

Також до списку "100 найвпливовіших людей планети" потрапила нобелівська лауреат та українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, наприкінці березня Олена Зеленська розповіла про створення Українського центру у Вільнюсі та подякувала Литві за вагому допомогу Україні у важкі часи.

Наприкінці грудня минулого року, Фокус зібрав найелегантніші образи дружини президента України, під час її офіційного візиту до Лондона, коли вона зустрілась з дружиною прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака Акшатою Мурті, колишнім главою уряду Борисом Джонсоном та королем Карлом III.