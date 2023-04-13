"Маяк надежды": Зеленская попала в "100 самых влиятельных людей планеты" от журнала Time

Журналисты отметили, что, несмотря на то, что супруга Владимира Зеленского могла забрать детей и скрыться от войны, она сделала выбор остаться, чтобы заставить большого тирана показаться маленьким.

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Супруга президента Украины Елена Зеленская попала в список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году по версии американского журнала Time. Об этом сообщает 13 апреля издание Time.

"Сценаристка, всегда работавшая за кулисами, которая никогда не просила внимания. Мать двоих детей. Она никогда не просила стать "сердцем народа" и воином за народ Украины, но с беззаветным мужеством откликнулась на этот призыв", — пишет журнал о супруге лидера Украины.

Журнал подчеркивает важную роль Елены Зеленской в общественно-политической сфере и называет ее "маяком надежды" для своего народа.

Зеленская показала украинцам надежду Фото: TIME

"Она могла забрать свою семью и сбежать. Какая мать стала бы осуждать ее? Тем не менее, она остается. Она остается, потому что свобода и демократия заслуживают защитников. Она остается, чтобы показать миру, что сердце и надежда могут заставить даже самого большого тирана показаться маленьким. Она остается ради своих детей — ради их будущего и будущего всех украинцев", — подчеркнули в редакции издания.

Также в список "100 самых влиятельных людей планеты" попала нобелевская лауреат и украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Напомним, в конце марта Елена Зеленская рассказала о создании Украинского центра в Вильнюсе и поблагодарила Литву за весомую помощь Украине в трудные времена.

В конце декабря прошлого года, Фокус собрал самые элегантные образы супруги президента Украины, за время ее официального визита в Лондон, в ходе которого, она встретилась с женой премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшатой Мурти, бывшим главой правительства Борисом Джонсоном и королем Карлом III.