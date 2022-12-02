Елена Зеленская в Лондоне: самые запоминающиеся образы первой леди Украины

Жена президента Украины блистала на встречах в Лондоне в вещах от отечественных дизайнеров.

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Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Лондон с визитом, где у нее состоялось немало важных встреч. В частности она побеседовала с женой премьер-министра Великобритании Риши Сунака Акшатой Мурти, бывшим главой правительства Борисом Джонсоном, вместе с королем Карлом III побывала в Украинском католическом соборе в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre, а также была приглашена на прием в Букингемском дворце, организованный королевой-консортом Камиллой. Фокус решил более детально рассмотреть наряды первой леди, которые она выбрала для поездки.

Отметим, что жена президента отдала предпочтение украинским брендам, продвигая отечественных дизайнеров за рубежом. Так, например, постоянно делает принцесса Уєльская, которая во время зарубежных визитов чаще всего появляется на публике в вещах британских домов моды.

Юбка и блуза с белым воротничком от бренда Six

В строгом, но элегантном ансамбле из юбки и жакета от Six жена украинского президента встретилась с первой леди Великобритании и ее супругом. В этом наряде Елена Зеленская уже появлялась на публике. В декабре прошлого года она была в нем на презентации проекта "Знаїмо".

Черный брючный костюм с пиджаком на запах от бренда GASANOVA.

В этом костюме первая леди Украины появилась на презентации своего фонда, который начал сбор на реконструкцию больницы в Изюме Харьковской области, разрушенной российскими оккупатами. Ансамбль Зеленская дополнила сережками от украинской марки Guzema.

Серый костюм с черным бархатным воротником создан украинским брендом A.M.G.

Этот наряд Елена Зеленская выбрала на прием в Букингемском дворце, где, кроме королевы-консорта Камиллы, присутствовали также королева Иордании Рания и бельгийская королева Матильда. Среди приглашенных были бывшая участница герлз-бенда Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссекская Софи.

Образ дополняла брошка из коллекции Guzema Jewelry х Gunia Project. Впервые это украшение первая леди Украины надевала в августе прошлого года на Саммит первых леди и джентльменов, а затем – в начале февраля 2022 года во время официального визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

[ + – ] Елена Зеленская в Букингемском дворце Фото: Getty

Костюм от Lake Studio

На встрече с королем Карлом III Зеленская появилась в костюме верблюжьего цвета от украинского бренда Lake Studio с черным кейп-пальто сверху. Ансамбль она дополнила коричневім ремнем на талии, черными туфлями-лодочками и золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская показала видео встречи с королем Великобритании, а также вместе с Акшатой Мурти оставила украшение на елке, установленной на Даунинг-стрит, 10.