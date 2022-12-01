Елена Зеленская поделилась видео встречи с Карлом III

Первая леди Украины выбрала для встречи элегантный ансамбль от отечественного бренда.

Related video

Жена украинского президента Елена Зеленская, которая находится с визитом в Лондоне, встретилась с новым королем Великобритании Карлом III. Вместе они посетили Собор Святого Семейства в Изгнании — кафедральный собор Епархии Святого Семейства в Лондоне Украинской греко-католической церкви. Соответствующее видео первая леди Украины опубликовала на своей странице в Instagram.

"Имела честь лично встретиться с Его Величеством Королем Карлом III, который посетил Украинский католический собор в Лондоне, на территории которого расположен и лондонский Ukrainian Welcoming Centre. Это уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова для поддержки вынужденных переселенцев из Украины – недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше в Румынии", – написала Зеленская.

Во время общения с монархом Елена поблагодарила его от имени всех украинцев за помощь, которую оказывает Соединенное Королевство с начала войны.

Центр начал свою работу на территории храма 30 ноября этого года. Первая леди Украины поговорила с его сотрудниками, волонтерами, а также беженцами.

Нельзя не отметить и элегантный образ Елены Зеленской. Она приехала в собор в костюме верблюжьего цвета от украинского бренда Lake Studio с черным кейп-пальто сверху. Ансамбль она дополнила черными туфлями-лодочками и золотыми серьгами.

Напомним, Елена Зеленская встретилась с тремя королевами в Букингемском дворце, а также с женой премьер-министра Великобритании Акшатой Мурти.