Елена Зеленская встретилась с тремя королевами в Букингемском дворце

Прием в Букингемском дворце организовала королева-консорт Камилла.

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Первая леди Украины Елена Зеленская, которая сейчас находится с визитом в Лондоне, очень продуктивно проводит время. Она уже встретилась с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и его женой Акшатой Мурти и пообщалась с экс-главой британского правительства Борисом Джонсоном. Однако на этом важные встречи не закончились. Жена украинского президента была приглашена на прием в Букингемском дворце, организованном королевой-консортом Камиллой. Соответствующие фото появились на официальных страницах королевского двора.

На приеме Елена Зеленская появилась в элегантном сером костюме, состоящем из приталенного жакета с черным воротником и юбки-миди с разрезом спереди. Образ дополняли черные туфли-лодочки.

Кроме Камиллы, на мероприятии присутствовали королева Иордании Рания и бельгийская королева Матильда. Среди приглашенных были бывшая участница герлз-бенда Spice Girls Мелани Браун, кронпринцесса Дании Мэри, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и графиня Уэссекская Софи.

"Сегодня в Букингемском дворце собралась замечательная группа женщин и мужчин с одной целью – положить конец насилию в отношении женщин и девочек. Я была глубоко тронута и вдохновлена их историями. С решимостью и мужеством мы увидим конец этих гнусных преступлений навсегда", – отметила королева.

Камилла на протяжении более 10 лет работала над повышением осведомленности о насилии в отношении женщин, узнавая из первых рук от пострадавших, защищая их интересы и собирая благотворительные организации и лиц, принимающих решения, для обсуждения ключевых вопросов.

Ранее Елена Зеленская уже встречалась с членами британской королевской семьи. Сначала их принимали принц Уильям и Кейт Миддлтон, а в этом году первая леди Украины пообщалась с принцессой Уэльской накануне похорон королевы.

Напомним, о чем беседовали Елена Зеленская и Акшата Мурти.