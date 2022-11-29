Олена Зеленська зустрілася з трьома королевами в Букінгемському палаці

Прийом у Букінгемському палаці організувала королева-консорт Камілла.

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Перша леді України Олена Зеленська, яка зараз перебуває з візитом у Лондоні, дуже продуктивно проводить час. Вона вже зустрілася з прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком і його дружиною Акшатою Мурті та поспілкувалася з ексглавою британського уряду Борисом Джонсоном. Однак на цьому важливих зустрічей не закінчилося. Дружина українського президента була запрошена на прийом у Букінгемський палац, організованого королевою-консортом Каміллою. Відповідні світлини з'явилися на офіційних сторінках королівського двору.

На прийомі Олена Зеленська з'явилася в елегантному сірому костюмі з приталеного жакета з чорним коміром і спідниці-міді з розрізом спереду. Образ доповнювали чорні туфлі-човники.

Крім Камілли, на заході були присутні королева Йорданії Ранія та бельгійська королева Матильда. Серед запрошених були колишня учасниця гьорлз-бенду Spice Girls Мелані Браун, кронпринцеса Данії Мері, перша леді Сьєрра-Леоне Фатіма Біо та графиня Вессекська Софі.

"Сьогодні в Букінгемському палаці зібралася чудова група жінок і чоловіків із однією метою — покласти край насильству щодо жінок і дівчаток. Я була глибоко зворушена та натхненна їхніми історіями. З рішучістю й мужністю ми побачимо кінець цих мерзенних злочинів назавжди", — зазначила королева.

Камілла протягом більше 10 років працювала над підвищенням поінформованості про насильство щодо жінок, дізнаючись із перших уст від постраждалих, захищаючи їхні інтереси та збираючи благодійні організації та осіб, які ухвалюють рішення, для обговорення ключових питань.

Раніше Олена Зеленська вже зустрічалася з членами британської королівської родини. Спочатку їх приймали принц Вільям і Кейт Міддлтон, а цього року перша леді України поспілкувалася з принцесою Уельською напередодні похорону королеви.

Нагадаємо, про що розмовляли Олена Зеленська й Акшата Мурті.