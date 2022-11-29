Олена Зеленська в елегантному чорному костюмі зустрілася з дружиною Ріші Сунака (фото, відео)

Перші леді України та Великої Британії зустрілися як давні добрі друзі.

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Перша леді України Олена Зеленська, яка зараз перебуває з візитом у Лондоні, зустрілася із дружиною прем'єр-міністра Ріші Сунака Акшатою Мурті, а також поспілкувалася із самим главою британського уряду на Даунінг-стріт, 10, про що розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Для цього заходу Зеленська обрала чорний костюм, що складається зі спідниці завдовжки трохи нижче колін і жакета з накладними кишенями та тонким ремінцем на талії. Образ вона доповнила білою блузою із широким білим коміром із заокругленими краями та чорними туфлями-човниками на підборах.

Зі свого боку, Акшата Мурті зустріла дружину українського президента на порозі резиденції у синій приталеній сукні нижче коліна із широкими рукавами та манжетами.

Перед тим, як зайти до будівлі, перші леді України та Великої Британії прикрасили Різдвяну ялинку перед резиденцією прем'єр-міністра. Олена залишила на ялинці іграшку-годинник у кольорах українського прапора.

"Для мене було великою честю стати першою дружиною лідера держави, з якою пані Мурті зустрілася у своєму новому статусі. У процесі зустрічі багато часу приділили обговоренню питань освіти та культурної дипломатії. Пані Мурті з цікавістю розпитувала про подробиці книжкових проєктів. Ми домовилися підтримувати тісну взаємодію у цьому напрямі", — розповіла Зеленська в соцмережі.

Вона розповіла дружині прем'єр-міністра про напрями роботи свого фонду та про те, як британці можуть до нього приєднатися. Не залишилася осторонь і тема тероризму з боку РФ,

"Поговорили про наслідки обстрілів нашої критичної інфраструктури з боку Росії, про людей, які залишилися без світла і тепла. Про лікарів, які мають робити операції без світла. Це новий виклик для нашої і так перевантаженої системи охорони здоров'я. Тому співпраця з Великою Британією у медичній сфері була би для нас дуже важливим, особливо в протезуванні постраждалих від обстрілів", — додала перша леді.

Вона запросила Мурті взяти участь у Саміті перших леді та джентльменів — першому та єдиному об'єднанні подружжя перших осіб, заснованому нею минулого року в Києві.

"Цього року, незважаючи на обстріли, ми зібралися вдруге в ще більшому складі, щоб спланувати відновлення України. Зі свого та нашого з колегами досвіду тепер точно знаю: перші леді — не просто м'яка, а потужна сила, яка може зробити дуже багато для перемоги над агресором і встановлення справедливості", — наголосила Олена.

Вона додала, що на початку зустрічі до них приєднався Ріші Сунак, і їй вдалося особисто подякувати йому за допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська зустрілася з дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.