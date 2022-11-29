Елена Зеленская в элегантном черном костюме встретилась с женой Риши Сунака (фото, видео)

Первые леди Украины и Великобритании встретились как давние добрые друзья.

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Первая леди Украины Елена Зеленская, которая сейчас находится с визитом в Лондоне, встретилась с женой премьер-министра Риши Сунака Акшатой Мурти, а также пообщалась с самим главой британского правительства на Даунинг-стрит, 10, о чем рассказала на своей странице в Instagram.

Для этого мероприятия Зеленская выбрала черный костюм, состоящий из юбки длиной чуть ниже колен и жакета с накладными карманами и тонким ремешком на талии. Образ она дополнила белой блузой с широким белым воротником с заокругленными краями и черными туфлями-лодочками на каблуке.

В свою очередь Акшата Мурти встретила жену украинского президента на пороге резиденции в синем приталенном платье ниже колена с широкими рукавами и манжетами.

Перед тем как зайти в здание, первые леди Украины и Великобритании украсили Рождественскую елку перед резиденцией премьер-министра. Елена оставила на елке игрушку-часы в цветах украинского флага.

"Для меня было большой честью стать первой женой лидера государства, с которой госпожа Мурти встретилась в своем новом статусе. В ходе встречи много времени уделили обсуждению вопросов образования и культурной дипломатии. Госпожа Мурти с интересом расспрашивала о подробностях книжных проектов. Мы договорились поддерживать тесное взаимодействие в этом направлении", – рассказала Зеленская в соцсети.

Она рассказала жене премьер-министра о направлениях работы своего фонда и о том, как британцы могут к нему присоединиться. Не осталась в стороне и тема терроризма со стороны РФ,

"Поговорили о последствиях обстрелов нашей критической инфраструктуры со стороны России, о людях, оставшихся без света и тепла. О врачах, которые должны делать операции без света. Это новый вызов для нашей и так перегруженной системы здравоохранения. Поэтому сотрудничество с Великобританией в медицинской сфере было бы для нас очень важным, особенно в протезировании пострадавших от обстрелов", – добавила первая леди.

Она пригласила Мурти поучаствовать в Саммите первых леди и джентльменов – первом и единственном объединении супругов первых лиц, основанном ею в прошлом году в Киеве.

"В этом году, несмотря на обстрелы, мы собрались второй раз в еще большем составе, чтобы спланировать восстановление Украины. Из своего и нашего с коллегами опыта теперь точно знаю: первые леди – не просто мягкая, а мощная сила, которая может сделать очень много для победы над агрессором и установления справедливости", – подчеркнула Елена.

Она добавила, что в начале встречи к ним присоединился Риши Сунак, и ей удалось лично поблагодарить его за помощь Украине.

Напомним, ранее Елена Зеленская встретилась с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.