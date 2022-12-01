Олена Зеленська поділилася відео зустрічі з Карлом ІІІ

Перша леді України вибрала для зустрічі елегантний ансамбль вітчизняного бренду.

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Дружина українського президента Олена Зеленська, яка перебуває з візитом у Лондоні, зустрілася з новим королем Великобританії Карлом ІІІ. Разом вони відвідали Собор Святої Сімейства у Вигнанні — кафедральний собор Єпархії Святої Сімейства у Лондоні Української греко-католицької церкви. Відповідне відео перша леді України опублікувала на своїй сторінці у Instagram.

"Мала честь особисто зустрітися з Його Величністю Королем Карлом III, який відвідав Український католицький собор у Лондоні, на території якого розташований і лондонський Ukrainian Welcoming Centre. Це вже не вперше Його Величність знаходить час та теплі слова для підтримки вимушених переселенців з України — нещодавно він відвідував їх у Шотландії, ще раніше у Румунії”, — написала Зеленська.

Під час спілкування з монархом Олена подякувала йому імені всіх українців за допомогу, яку надає Сполучене Королівство з початку війни.

Центр розпочав свою роботу на території храму 30 листопада цього року. Перша леді України поговорила із його співробітниками, волонтерами, а також біженцями.

Не можна не відзначити і елегантний образ Олени Зеленської. Вона приїхала до собору в костюмі верблюжого кольору від українського бренду Lake Studio із чорним кейп-пальто зверху. Ансамбль вона доповнила чорними туфлями-човниками та золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з трьома королевами у Букінгемському палаці, а також із дружиною прем'єр-міністра Великобританії Акшатою Мурті.