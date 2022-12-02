Олена Зеленська в Лондоні: образи першої леді України, що найбільше запам'ятовуються

Дружина президента України була на зустрічах у Лондоні в речах від вітчизняних дизайнерів.

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Перша леді України Олена Зеленська завітала до Лондона з візитом, де в неї відбулося чимало важливих зустрічей. Зокрема, вона поговорила з дружиною прем'єр-міністра Великобританії Ріші Сунака Акшатою Мурті, колишнім главою уряду Борисом Джонсоном, разом з королем Карлом III побувала в Українському католицькому соборі в Лондоні, на території якого розташований і лондонський Ukrainian Welcoming Centre, а також була запрошена на прийом. у Букінгемському палаці, організований королевою-консортом Каміллою. Фокус вирішив детальніше розглянути вбрання першої леді, яке вона обрала для поїздки.

Зазначимо, що дружина президента віддала перевагу українським брендам, просуваючи вітчизняних дизайнерів за кордоном. Так, наприклад, постійно робить принцеса Уельська, яка під час закордонних візитів найчастіше з'являється на публіці у речах британських домів моди.

Спідниця та блуза з білим комірцем від бренду Six

У суворому, але елегантному ансамблі зі спідниці та жакету від Six дружина українського президента зустрілася з першою леді Великобританії та її чоловіком. У цьому одязі Олена Зеленська вже з'являлася на публіці. У грудні минулого року вона була у ньому на презентації проєкту "Знаїмо".

Чорний штанний костюм з піджаком на запах від бренду GASANOVA.

У цьому костюмі перша леді України з'явилася на презентації свого фонду, який розпочав збирання на реконструкцію лікарні в Ізюмі Харківської області, зруйнованої російськими окупантами. Ансамбль Зеленська доповнила сережками від української марки Guzema.

Сірий костюм із чорним оксамитовим коміром, створений українським брендом AMG

Це вбрання Олена Зеленська обрала на прийом у Букінгемському палаці, де, крім королеви-консорта Камілли, були також королева Йорданії Ранія та бельгійська королева Матильда. Серед запрошених були колишня учасниця герлз-бенду Spice Girls Мелані Браун, кронпринцеса Данії Мері, перша леді Сьєрра-Леоне Фатіма Біо та графиня Уессекська Софі.

Образ доповнювала брошка з колекції Guzema Jewelry та Gunia Project. Вперше цю прикрасу перша леді України одягала у серпні минулого року на Саміт перших леді та джентльменів, а потім — на початку лютого 2022 року під час офіційного візиту турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

[ + – ] Олена Зеленська у Букінгемському палаці Фото: вулкан

Костюм від Lake Studio

На зустрічі з королем Карлом III Зеленська з'явилася у костюмі верблюжого кольору від українського бренду Lake Studio із чорним кейп-пальто зверху. Ансамбль вона доповнила коричневим ременем на талії, чорними туфлями-човниками та золотими сережками.

Нагадаємо, Олена Зеленська показала відео зустрічі з королем Великобританії, а також разом з Акшатою Мурті залишила прикрасу на ялинці, встановленій на Даунінг-стріт, 10.