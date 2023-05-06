Королева Летиция и княгиня Шарлен: монаршие гости коронации Чарльза ІІІ (фото)

6 мая 2023 года Чарльз III официально стал королем Великобритании.

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На официальную коронацию Чарльза ІІІ 6 мая 2023 прибыли его высокие гости — зарубежные монархи. О самых ярких появлениях королевских персон в Вестминстерском аббатстве рассказывает Фокус.

Королева Летиция и король Фелипе

Испанские представители монархии посетили историческое событие, держась за руки. 50-летняя бывшая журналистка Летиция примерила нежно-розовый образ со шляпкой. Тем временем король Испании был в военной форме.

Королева Летиция и король Фелипе Фото: Getty Images

Король Абдалла и королева Рания

Король Иордании Абдалла и его жена, королева Рания, прибыли на церемонию в элегантных образах. Монарх был в классическом костюме. В то же время, его супруга продемонстрировала нежно-лимонное платье и элегантную шляпку.

Король Абдалла и королева Рания Фото: Getty Images

Король Карл XVI Густав и принцесса Виктория

Король Швеции Карл XVI Густав прибыл в Вестминстерское аббатство в компании своей дочери, принцессы Виктории. Дочь монарха продемонстрировала элегантный синий образ.

Король Карл XVI Густав и принцесса Виктория Фото: Getty Images

Король и королева Бутана

Официальные представители Бутана, король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук, и его жена были в традиционных для своего народа нарядах.

Король и королева Бутана Фото: Getty Images

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Матте-Марит

Представители монаршей семьи Норвегии, кронпринц Хокон и его супруга Матте-Марит, также вдвоем пришли на историческое событие в столице Англии.

Жена кронпринца была в нежном кремовом платье.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Матте-Марит Фото: Getty Images

Принц Фредерик и принцесса Мэри

Принц Дании Фредерик и его супруга принцесса Мэри также представили свое государство на коронации Чарльза ІІІ. Принцесса Мэри продемонстрировала насыщенно-фиолетовый образ.

Принц Фредерик и принцесса Мэри Фото: Getty Images

Королевская семья Греции

Представители Греции появились в гармоничных сине-голубых оттенках.

Королевская семья Греции Фото: Getty Images

Князь Альбер и княгиня Шарлен

Князь Монако Альбер и его супруга княгиня Шарлен совершили редкий выход в свет. Жена князя Монако была в кремовом блейзере и юбке.

Князь Альбер и княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Также Фокус писал о гостях предкоронационного приема Чарльза ІІІ в Букингемском дворце.