Королева Летиція та княгиня Шарлен: монарші гості коронації Чарльза ІІІ (фото)

6 травня 2023 Чарльз III офіційно став королем Великобританії.

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На офіційну коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року прибули його високі гості — закордонні монархи. Про найяскравіші появи королівських персон у Вестмінстерському абатстві розповідає Фокус.

Королева Летиція та король Філіп

Іспанські представники монархії відвідали історичну подію, тримаючись за руки. 50-річна колишня журналістка Летиція приміряла ніжно-рожевий образ із капелюшком. Водночас король Іспанії був у військовій формі.

Королева Летиція та король Філіп Фото: Getty Images

Король Абдалла та королева Ранія

Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія, прибули на церемонію в елегантних образах. Монарх був у класичному костюмі. Водночас його дружина продемонструвала ніжно-лимонну сукню й елегантний капелюшок.

Король Абдалла та королева Ранія Фото: Getty Images

Король Карл XVI Густав і принцеса Вікторія

Король Швеції Карл XVI Густав прибув до Вестмінстерського абатства в компанії своєї дочки, принцеси Вікторії. Дочка монарха продемонструвала елегантний синій образ.

Король Карл XVI Густав і принцеса Вікторія Фото: Getty Images

Король і королева Бутану

Офіційні представники Бутану, король Джигме Кхесар Намг'ял Вангчук, і його дружина були в традиційному для свого народу вбранні.

Король і королева Бутану Фото: Getty Images

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Матте-Маріт

Представники монаршої родини Норвегії, кронпринц Гокон і його дружина Матте-Маріт, також удвох прийшли на історичну подію в столиці Англії.

Дружина кронпринца була в ніжній кремовій сукні.

Кронпринц Гокон і кронпринцеса Матте-Маріт Фото: Getty Images

Принц Фредерік і принцеса Мері

Принц Данії Фредерік і його дружина принцеса Мері також представили свою державу на коронації Чарльза ІІІ. Принцеса Мері продемонструвала насичено-фіолетовий образ.

Принц Фредерік і принцеса Мері Фото: Getty Images

Королівська родина Греції

Представники Греції з'явилися в гармонійних синьо-блакитних відтінках.

Королівська родина Греції Фото: Getty Images

Князь Альбер і княгиня Шарлен

Князь Монако Альбер і його дружина княгиня Шарлен здійснили рідкісний вихід у світ. Дружина князя Монако була в кремовому блейзері та спідниці.

Князь Альбер і княгиня Шарлен Фото: Getty Images

Також Фокус писав про гостей передкоронаційного прийому Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.