Королева Летиція та княгиня Шарлен: монарші гості коронації Чарльза ІІІ (фото)
6 травня 2023 Чарльз III офіційно став королем Великобританії.
На офіційну коронацію Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року прибули його високі гості — закордонні монархи. Про найяскравіші появи королівських персон у Вестмінстерському абатстві розповідає Фокус.
Королева Летиція та король Філіп
Іспанські представники монархії відвідали історичну подію, тримаючись за руки. 50-річна колишня журналістка Летиція приміряла ніжно-рожевий образ із капелюшком. Водночас король Іспанії був у військовій формі.
Король Абдалла та королева Ранія
Король Йорданії Абдалла та його дружина, королева Ранія, прибули на церемонію в елегантних образах. Монарх був у класичному костюмі. Водночас його дружина продемонструвала ніжно-лимонну сукню й елегантний капелюшок.
Король Карл XVI Густав і принцеса Вікторія
Король Швеції Карл XVI Густав прибув до Вестмінстерського абатства в компанії своєї дочки, принцеси Вікторії. Дочка монарха продемонструвала елегантний синій образ.
Король і королева Бутану
Офіційні представники Бутану, король Джигме Кхесар Намг'ял Вангчук, і його дружина були в традиційному для свого народу вбранні.
Кронпринц Гокон і кронпринцеса Матте-Маріт
Представники монаршої родини Норвегії, кронпринц Гокон і його дружина Матте-Маріт, також удвох прийшли на історичну подію в столиці Англії.
Дружина кронпринца була в ніжній кремовій сукні.
Принц Фредерік і принцеса Мері
Принц Данії Фредерік і його дружина принцеса Мері також представили свою державу на коронації Чарльза ІІІ. Принцеса Мері продемонструвала насичено-фіолетовий образ.
Королівська родина Греції
Представники Греції з'явилися в гармонійних синьо-блакитних відтінках.
Князь Альбер і княгиня Шарлен
Князь Монако Альбер і його дружина княгиня Шарлен здійснили рідкісний вихід у світ. Дружина князя Монако була в кремовому блейзері та спідниці.
Також Фокус писав про гостей передкоронаційного прийому Чарльза ІІІ в Букінгемському палаці.