Королі та королеви: хто відвідав прийом Чарльза ІІІ за день до коронації (фото)
На заході зʼявилися представники монарших родин Європи та Азії.
Напередодні своєї коронації Чарльз ІІІ організував офіційний прийом монарших персон у Букінгемському палаці. Фокус розповідає про найяскравіші появи королів та королев на заході.
Королева Летиція та король Філіп
Іспанські монарші особи зʼявилися на передкоронаційном прийому в елегантних образах. Дружина монарха обрала сукню від Вікторії Бекхем за понад 37 тисяч гривень.
Княгиня Шарлін та князь Альбер
Офіційні представники князівства Монако також відвідали захід у Лондоні. Втім, дружина князя Альбера порушила дрес-код Букінгемського палацу.
Король Абдалла та королева Ранія
Монарші представники Йорданії були в гармонійних образах. Дружина короля обрала шоколадну елегантну сукню.
Король Карл Густав з донькою
Король Швеції Карл XVI Густав прибув на передкоронаційний прийом у компанії своєї доньки, принцеси Вікторії. Вона продемонструвала яскраво-рожеву сукню, яка виділялася серед образів інших представників монархій.
Кронпринц Гокон та принцеса Матте-Маріт
Представники Норвегії, кронпринц Гокон та принцеса Матте-Маріт, зайшли до Букінгемського палацу, тримаючись за руки.
Принц Фредерік та принцеса Мері
Принц Данії Фредерік обрав для заходу класичний костюм, який гармонійно виглядав з яскравим образом його дружини принцеси Мері.
Король та королева Бутану
Пʼятий король Бутану Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук та його дружина прибули на подію в традиційних для своєї країни образах.
Також Фокус писав про образ Кейт Міддлтон на передкоронаційному прийомі.