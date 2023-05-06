Княгиня Монако Шарлін порушила дрес-код на прийомі у Букінгемському палаці (фото)

На прийом княгиня Монако прибула у супроводі свого чоловіка.

Related video

Князь Монако Альбер II та його дружина Шарлін приїхали на коронацію Чарльза III і відвідали напередодні урочисту вечерю у Букінгемському палаці, на яку були запрошені члени королівських сімей, лідери держав та високопосадовці з 203 країн світу.

Якщо більшість жінок були в сукнях, то Шарлін порушила королівський дрес-код. Вона одягла ансамбль світло-блакитного кольору барвінка на одне плече з відповідними широкими штанами. Верх образу мав ефект хвилі, майже торкаючись землі під час ходьби Шарлін, і був прикрашений тонкою блідою вишивкою. Вона доповнила образ блискучими квітковими діамантовими сережками, сріблястими босоніжками на підборах та відповідним металевим клатчем.

Князь та княгиня Монако на прийомі у Букінгемському палаці Фото: Getty

Як відомо, за протоколом відкриті плечі – небажаний елемент на урочистих прийомах, як і штани, але дружина князя Монако вирішила приміряти сміливий образ, вкотре продемонструвавши своє бачення королівського дрес-коду.

Шарлін та принц Альберт стали фактично першими іноземними членами королівської родини, які підтвердили, що будуть присутні на коронації.

"Я впевнений, що це буде неймовірна і дуже зворушлива церемонія. Ми підтримуємо контакт з того часу, як Його Величність став королем, але я не розмовляв з ним особисто після похорону королеви. Я впевнений, що Його Величність додасть свої "особисті штрихи" до церемонії. Але якими вони будуть, я впевнений, що не знаю", — казав князь ще в січні.

Хоча пара не змогла привезти своїх близнюків, принца Жака та принцесу Габріеллу, на коронацію через обмеження за кількістю присутніх гостей, Альберт пізніше сказав, що він "привезе їм якусь маленьку дрібничку, яку тільки зможе" на згадку про коронацію.

Раніше Фокус писав, що серед запрошених на коронацію Чарльза ІІІ – і перша леді України Олена Зеленська. Кількість гостей заходу – близько 2300, тоді як на коронацію Єлизавети II було запрошено 8000 осіб.