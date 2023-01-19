Князь Монако став першим монархом, який підтвердив, що буде на коронації британського короля
Альбер прибуде на коронацію короля Карла III разом із дружиною, княгинею Шарлен.
Князь Монако Альбер став першим європейським монархом, який підтвердив, що він і його дружина княгиня Шарлен будуть присутні на "дуже зворушливій" коронації короля Карла III, яка відбудеться у травні цього року. Про це пише People.
64-річний Альбер із симпатією відгукнувся про Карла перед його коронацією, назвавши британського монарха "дуже освіченою людиною з чудовим почуттям гумору". Він також зазначив, що це буде "неймовірна та зворушлива церемонія".
В інтерв'ю Альбер підтвердив, що він і його дружина Шарлен будуть присутні. Але його восьмирічні діти Габріелла та Жак, за його словами, ще надто молоді, щоб брати участь у такому офіційному та урочистому заході.
Захід стане одним із найгучніших, який відвідає Шарлен із моменту її нещодавньої хвороби, через яку вона провела 11 місяців далеко від середземноморського князівства у своїй рідній Південній Африці, проходячи курс лікування від неуточненого захворювання.
Альбер додав: "Ми підтримуємо зв'язок із того часу, як Його Величність став королем, але я не розмовляв із ним особисто після похорону королеви".
Князь сказав, що з нетерпінням чекає на коронацію Карла, додавши: "Я впевнений, що Його Величність додасть свої "особисті штрихи" до церемоній, але які вони будуть, я впевнений, я не знаю".
Шарлен та Альбер, як й інші монархи, були присутні на похороні королеви Єлизавети в минулому році.
Коронація короля Карла у Вестмінстерському абатстві стане історичною подією з королівськими регаліями та символічними церемоніями, яких не було вже 70 років.
Коронація королеви Єлизавети відбулася 2 червня 1953 року, але насправді вона стала монархом у лютому 1952 року після смерті свого батька Георга VI.
Тоді церемонія була дуже пишною. Очікується, що коронація Карла та королеви-консорт Камілли буде менш розкішною.
У заяві Букінгемського палацу, зробленій у жовтні, йдеться: "Коронація відображатиме сьогоднішню роль монарха і дивитиметься в майбутнє, спираючись при цьому на давні традиції та пишність".
У ній також сказано: "Коронація — це урочиста релігійна служба, а також привід для святкування і пишного видовища. Церемонія зберігала аналогічну структуру протягом понад тисячу років, й очікується, що коронація в цьому році враховуватиме ті самі основні елементи, визнаючи водночас дух нашого часу. Останні 900 років церемонія проходила у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. З 1066 року службу майже завжди проводить архієпископ Кентерберійський.
Уже відомо, що коронація буде коротшою: одна година замість трьох. Список гостей також буде скорочено з 8 000 до 2 000 осіб.
Раніше експерти припустили, яку корону чи діадему Камілла вибере для коронації. Деякі коштовності використовувати буде неетично.