Князь Монако став першим монархом, який підтвердив, що буде на коронації британського короля

Альбер прибуде на коронацію короля Карла III разом із дружиною, княгинею Шарлен.

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Князь Монако Альбер став першим європейським монархом, який підтвердив, що він і його дружина княгиня Шарлен будуть присутні на "дуже зворушливій" коронації короля Карла III, яка відбудеться у травні цього року. Про це пише People.

64-річний Альбер із симпатією відгукнувся про Карла перед його коронацією, назвавши британського монарха "дуже освіченою людиною з чудовим почуттям гумору". Він також зазначив, що це буде "неймовірна та зворушлива церемонія".

В інтерв'ю Альбер підтвердив, що він і його дружина Шарлен будуть присутні. Але його восьмирічні діти Габріелла та Жак, за його словами, ще надто молоді, щоб брати участь у такому офіційному та урочистому заході.

[ + – ] Альбер і Шарлен із дітьми Фото: Getty Images

Захід стане одним із найгучніших, який відвідає Шарлен із моменту її нещодавньої хвороби, через яку вона провела 11 місяців далеко від середземноморського князівства у своїй рідній Південній Африці, проходячи курс лікування від неуточненого захворювання.

Альбер додав: "Ми підтримуємо зв'язок із того часу, як Його Величність став королем, але я не розмовляв із ним особисто після похорону королеви".

Князь сказав, що з нетерпінням чекає на коронацію Карла, додавши: "Я впевнений, що Його Величність додасть свої "особисті штрихи" до церемоній, але які вони будуть, я впевнений, я не знаю".

Шарлен та Альбер, як й інші монархи, були присутні на похороні королеви Єлизавети в минулому році.

[ + – ] Князь та княгиня Монако на похороні королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Коронація короля Карла у Вестмінстерському абатстві стане історичною подією з королівськими регаліями та символічними церемоніями, яких не було вже 70 років.

Коронація королеви Єлизавети відбулася 2 червня 1953 року, але насправді вона стала монархом у лютому 1952 року після смерті свого батька Георга VI.

Тоді церемонія була дуже пишною. Очікується, що коронація Карла та королеви-консорт Камілли буде менш розкішною.

У заяві Букінгемського палацу, зробленій у жовтні, йдеться: "Коронація відображатиме сьогоднішню роль монарха і дивитиметься в майбутнє, спираючись при цьому на давні традиції та пишність".

У ній також сказано: "Коронація — це урочиста релігійна служба, а також привід для святкування і пишного видовища. Церемонія зберігала аналогічну структуру протягом понад тисячу років, й очікується, що коронація в цьому році враховуватиме ті самі основні елементи, визнаючи водночас дух нашого часу. Останні 900 років церемонія проходила у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. З 1066 року службу майже завжди проводить архієпископ Кентерберійський.

Уже відомо, що коронація буде коротшою: одна година замість трьох. Список гостей також буде скорочено з 8 000 до 2 000 осіб.

Раніше експерти припустили, яку корону чи діадему Камілла вибере для коронації. Деякі коштовності використовувати буде неетично.