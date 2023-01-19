Князь Монако стал первым монархом, подтвердившим, что будет на коронации британского короля

Альбер прибудет на коронацию короля Карла III вместе с супругой, княгиней Шарлен.

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Князь Монако Альбер стал первым европейским монархом, подтвердившим, что он и его жена княгиня Шарлен будут присутствовать на "очень трогательной" коронации короля Карла III, которая состоится в мае этого года. Об этом пишет People.

64-летний Альбер с симпатией отозвался о Карле перед его коронацией, назвав британского монарха "очень образованным человеком с прекрасным чувством юмора". Он также отметил, что это будет "невероятная и волнующая церемония".

В интервью Альбер подтвердил, что он и его жена Шарлен будут присутствовать. Но его восьмилетние дети Габриэлла и Жак, по его словам, еще слишком молоды, чтобы принимать участие в таком официальном и торжественном мероприятии.

[ + – ] Альбер и Шарлен с детьми Фото: Getty Images

Мероприятие станет одним из самых громких, которое посетит Шарлен с момента ее недавней болезни, из-за которой она провела 11 месяцев вдали от средиземноморского княжества в своей родной Южной Африке, проходя курс лечения от неуточненного заболевания.

Альбер добавил: "Мы поддерживаем связь с тех пор, как Его Величество стал королем, но я не разговаривал с ним лично после похорон королевы".

Князь сказал, что с нетерпением ждет коронации Карла, добавив: "Я уверен, что Его Величество добавит свои "личные штрихи" к церемониям, но какие они будут, я уверен, я не знаю".

Шарлен и Альбер, как и другие монархи, присутствовали на похоронах королевы Елизаветы в прошлом году.

[ + – ] Князь и княгиня Монако на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Коронация короля Карла в Вестминстерском аббатстве станет историческим событием с королевскими регалиями и символическими церемониями, которых не было уже 70 лет.

Коронация королевы Елизаветы состоялась 2 июня 1953 года, но на самом деле она стала монархом в феврале 1952 года, после смерти своего отца Георга VI.

Тогда церемония была очень пышной. Ожидается, что коронация Карла и королевы-консорта Камиллы будет менее роскошной.

В заявлении Букингемского дворца, сделанном в октябре, говорится: "Коронация будет отражать сегодняшнюю роль монарха и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и пышность".

В нем также сказано: "Коронация — это торжественная религиозная служба, а также повод для празднования и пышного зрелища. Церемония сохраняла аналогичную структуру на протяжении более тысячи лет, и ожидается, что коронация в этом году будет включать в себя те же основные элементы, признавая при этом дух нашего времени. Последние 900 лет церемония проходила в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С 1066 года службу почти всегда проводит архиепископ Кентерберийский".

Уже известно, что коронация будет короче: один час вместо трех. Список гостей также будет сокращен с 8000 до 2000 человек.

Ранее эксперты предположили, какую корону, или диадему Камилла выберет для коронации. Некоторые драгоценности использовать будет неэтично.