Княгиня Монако Шарлен нарушила дресс-код на приеме в Букингемском дворце (фото)

На прием княгиня Монако прибыла в сопровождении своего мужа.

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Князь Монако Альбер II и его жена Шарлен приехали на коронацию Чарльза III и посетили накануне торжественный ужин в Букингемском дворце, на который были приглашены члены королевских семей, лидеры государств и высокопоставленные лица из 203 стран мира.

Если большинство женщины были в платьях, то Шарлен нарушила королевский дресс-код, появившись на мероприятии. Она надела ансамбль светло-голубого цвета барвинка на одно плечо с подходящими брюками. Верх образа имел струящийся эффект, почти касаясь земли при ходьбе Шарлин, и был украшен тонкой бледной вышивкой. Она дополнила образ сверкающими цветочными бриллиантовыми серьгами, серебристыми босоножками на каблуке и соответствующим металлическим клатчем.

Князь и княгиня Монако на приеме в Букингемском дворце Фото: Getty

Как известно, по протоколу открытые плечи – нежелательный элемент на торжественных приемах, как и брюки, но жена князя Монако решила примерить смелый образ, в очередной раз продемонстрировав свое видение королевского дресс-кода.

Шарлен и принц Альберт стали фактически первыми иностранными членами королевской семьи, которые подтвердили, что будут присутствовать на коронации.

"Я уверен, что это будет невероятная и очень трогательная церемония. Мы поддерживаем контакт с тех пор, как Его Величество стал королем, но я не разговаривал с ним лично после похорон королевы. Я уверен, что Его Величество добавит свои "личные штрихи" к церемониям. Но какими они будут, я уверен, что не знаю", – говорил князь еще в январе.

Хотя пара не смогла привезти своих близнецов, принца Жака и принцессу Габриэллу, на коронацию из-за ограничений по количеству присутствующих гостей, Альберт позже сказал, что он "привезет им какую-нибудь маленькую безделушку, какую только сможет" на память о коронации.

Ранее Фокус писал, что среди приглашенных на коронацию Чарльза III – и первая леди Украины Елена Зеленская. Количество гостей мероприятия – около 2300, в то время, как на коронацию Елизаветы II было приглашено 8000 человек.