Кейт Міддлтон з'явилася на передкоронаційному прийомі в розкішному синьому ансамблі

Кетрін вибирає вбрання з покликанням на кольори британського прапора.

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В останній вечір перед коронацією король Чарльз III і королева Камілла зібрали в Букінгемському палаці високопоставлених гостей із 203 країн, починаючи від представників королівських сімей і закінчуючи главами держав і прем'єр-міністрами. Разом із монархом їх зустрічали принц і принцеса Уельські, і Кетрін була чарівна, обравши ансамбль справді королівського кольору.

На прийом Кейт одягла елегантну сукню яскраво-синього кольору від Self Portrait із драпірованим вирізом, а образ доповнила сережками з діамантами та сапфіровою бахромою королеви-матері, клатчем Jenny Packham і туфлями Aquazzura.

Зазначимо, що в передкоронаційні дні гардероб Кетрін складається з речей кольору британського прапора: білого, червоного та синього, що відображає патріотизм королівської особи.

Кетрін цього разу поекспериментувала і з зачіскою. Вона дебютувала з глибоким проділом, заправленим за вухо, та м'якими, пружними кучерями.

Макіяж принцеси традиційно був мінімальним із акцентом на очі.

Раніше Кейт з'явилася в Сохо у розкішному червоно-білому вбранні, а на обід у Букінгемському палаці прийшла в білій сукні з чорними деталями.

Коронація Чарльза III відбудеться у Вестмінстерському абатстві 6 травня. На неї запрошено близько 2300 гостей, зокрема першу леді України Олену Зеленську.

Нагадаємо, Фокус писав, де й коли дивитися коронацію Чарльза ІІІ.