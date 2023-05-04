Кейт Міддлтон у розкішному червоно-білому ансамблі проїхалася у метро

Подружжя проінспектувало підготовку розважальних закладів до зустрічі численних туристів та городян, які приїдуть на коронацію Чарльза ІІІ.

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Принц та принцеса Уельські відвідали паб Dog & Duck у Сохо, куди приїхали на метро. Там вони поспілкувалися зі співробітниками та завсідниками напередодні коронації Чарльза III, пише Hello. Також пара зустрілася і з іншими представниками підприємств гостинності та відпочинку у цьому престижному районі Лондона.

Сівши на станції "Елізабет Лайн", вони доїхали до станції "Тоттенхем-Корт-Роуд".

Принцеса Уельська Фото: Getty

Принцеса виглядала, як завжди, бездоганно, обравши для візиту яскраво-червоне пальто від Eponine London поверх білої сукні на гудзиках від Suzannah Pleated. Образ вона доповнила маленькою білою сумочкою Mulberry Amberley і того ж кольору туфлями від Glanvito Rossi. Волосся Кейт було розпущене, а на обличчя нанесений легкий макіяж. У вухах майбутньої королеви красувалися елегантні перлинні сережки Cha Cha Earings.

Принц Вільям вибрав темні штани, коричневий піджак та замшеві черевики.

Паб Dog & Duck є частиною групи Nicholson's, що володіє кількома подібними закладами по всій Великобританії і цього року відзначає своє 150-річчя. У вихідні після коронації у пабах пройде низка святкових заходів.

Напередодні пара була помічена на репетиції коронації у Вестмінстерському абатстві зі своїми трьома дітьми, принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. До них приєдналися король, королева-консорт та її онуки, а також королівська принцеса.

Очікується, що Вільям та Кейт будуть серед членів королівської родини, які візьмуть участь в урочистому прийомі у Букінгемському палаці з членами іноземних королівських сімей увечері 5 травня.

Раніше Фокус писав про найефектніші появи Кейт Міддлтон на королівських заходах.