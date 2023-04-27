Трансформація стилю. 15 найкращих виходів Кейт Міддлтон як старшого члена королівської родини

З кожним роком Кетрін все більше викристалізовує стиль майбутньої королеви.

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41-річна принцеса Уельська Кетрін за 12 років шлюбу з принцом Вільямом із простолюдинки перетворилася на одну з найвідоміших і найвпливовіших жінок планети. Вона – багатодітна матір, активна громадська діячка, патронеса багатьох фондів та організацій, але найбільше Кейт підкорює своїм стилем. Де б вона не з'явилася, дружина майбутнього короля завжди підбирає вбрання, що виглядає доречним і дуже стильне. Сьогодні Фокус пропонує розглянути найцікавіші ансамблі герцогині Кембриджської та Корнуольської, в яких вона була присутня на найзнаменніших подіях: урочисті прийоми, візити за кордон чи навіть похорон. Зазначимо, що з кожним роком її образи стають все більш відточеними та помітними, як і належить майбутній королеві.

У London Palladium на королівській естрадній виставі в 2017 році Кейт Міддлтон з'явилася в розшитому блискітками вбранні до підлоги з довгими рукавами. Пудрово-блакитна сукня, зшита на замовлення, була створена улюбленим дизайнером тодішньої герцогині Кембриджської Jenny Packham, і вона, безумовно, допомогла їй затьмарити всіх. Сукня, інкрустована дорогоцінним камінням і блискітками, була настільки сяючою, що її прозвали "сукнею Ельзи Кейт" з диснеївського фільму "Холодне серце".

Вона доповнила ансамбль туфлями-човниками від Oscar de la Renta.

На вечері в Букінгемському палаці на честь офіційного візиту Дональда Трампа у червні 2019 року Міддлтон позувала фотографам у білій сукні з відкритими плечима від Alexander McQueen, яку доповнила тіарою "Вузлики кохання" королеви Марії. Біографи королівської сім'ї та журналісти відразу відзначили, що цю ювелірну прикрасу носила принцеса Діана, як і сережки з сапфірами та діамантами, які раніше належали матері принца Вільяма.

На прийомі під час офіційного візиту до Пакистану у 2019 році Кейт справила враження на шанувальників розкішним вбранням від Jenny Packham у національному колориті. Блискучу сукню смарагдового кольору герцогиня доповнила великими сережками та шифоновим шарфом. До речі, модні ЗМІ вже назвали цей образ герцогині "одним із найвдаліших у межах її закордонних візитів" за весь час.

Кінні перегони Royal Ascot – одна з найбільш значущих подій у світському календарі британської аристократії, і не дивно, що саме там можна бачити найвишуканіші модні рішення на представниках вищого кола Великобританії. Герцогиня Кетрін відвідує цей захід майже щороку. У 2019-му дружина принца Вільяма з'явилася там у вбранні дизайнера Elie Saab. Редактори модних видань відзначили низку неабияких декоративних рішень в образі герцогині. Сукня з напівпрозорої тканини з вишивкою ручної роботи була декорована великим бантом. Кейт Міддлтон доповнила цей ефектний ансамбль вишуканим капелюшком британського бренду Philip Treacy.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон на Royal Ascot, 2019 Фото: Getty Images

Поява Кетрін на прем'єрі фільму "Не час помирати" у вересні 2021 року стала однією з найбільш обговорюваних. Вона прийшла в королівський Альберт-хол у приталеній сукні до підлоги від Jenny Packham, розшитій камінням і паєтками та з накидкою. Герцогиня поєднала вбрання за 2800 фунтів стерлінгів з виготовленими на замовлення сережками Onitaa вартістю 290 фунтів стерлінгів від південноазіатського бренду. На ногах у неї були туфлі-човники Aquazzura за 555 фунтів стерлінгів.

У березні 2022 року принц і принцеса Уельські здійснили турне країнами Карибського басейну, і на державній вечері майбутня королева Великобританії вразила гостей розкішним виглядом від свого улюбленого дизайнера, згаданого вище. Вона з'явилася на прийомі в темно-зеленій блискучій сукні з тюлю з відкритими плечами і прикрашеним ліфом, що як вважають, є пошитою на замовлення версією "Wonder Glitter Tulle Gown" Jenny Packham вартістю 3791 фунт стерлінгів. Кейт доповнила її доречними сережками зі смарагдами та діамантами і браслетом, наданим Її Величністю Королевою Єлизаветою II для особливого випадку. Завершували ансамбль зелені оксамитові туфлі-човники Manolo Blahnik.

Кетрін надягнула рожевий ансамбль від Stella McCartney під час святкувань Платинового ювілею королеви Єлизавети II влітку 2022-го. Яскрава сукня з рукавами-ліхтариками – це класичне вбрання в стилі Кейт, яка перейняла звичку королеви надягати сукні простого крою, що виділяються у натовпі.

Давно відомо, що Alexander McQueen – улюблений дизайнер Кейт Міддлтон. Тому не дивно, що у червні 2022 року на церемонію вручення Ордену Підв'язки вона вибрала його ансамбль. Герцогиня Кембриджська надягла просту, але елегантну блакитну сукню, яка чудово виглядала з вигадливим капелюшком за 560 фунтів стерлінгів від Джульєтти Боттеріл і сліпучими діамантовими сережками, а також клатчем і туфлями в тон.

У березні минулого року під час туру Карибським морем Кейт Міддлтон повністю повторила ансамбль Єлизавети II, в якому та була в 1954 році в турне Австралією незабаром після її коронації. На параді Сил оборони Ямайки на шостий день візиту Кетрін з'явилася у виготовленій на замовлення мереживній сукні від Alexander McQueen. І якщо монарх носила білу парасольку та чорну сумочку, то Кейт доповнила образ атласним клатчем Anya Hindmarch вартістю 395 фунтів стерлінгів, прикрашеним перлами.

Що стосується головного убору, то герцогиня обрала повністю білий капелюшок з квітковим декором. Королева ж носила чорний тюлевий капелюх з трьома білими пір'їнами. Свій образ Кетрін доповнила перловим браслетом із трьох ниток, що колись належав принцесі Діані. Остання з'являлася у ньому 1989 року на заході у Гонконгу.

Кейт та Вільям на параді Сил оборони Ямайки Фото: Getty Images

На прем'єрі фільму "Кращий стрілець" минулої весни Кейт, яку на червоній доріжці супроводжували принц Вільям і Том Круз, продемонструвала голлівудський шик у чорній сукні з білою смугою і відкритими плечима від Roland Mouret 'Lamble' за 2700 фунтів стерлінгів. Образ доповнювали діамантові сережки від Robinson Pelham Tsar Star, чорні туфлі-човники та клатч Alexander McQueen.

Принц і принцеса Уельські на прем'єрі "Найкращий стрілець" Фото: Getty Images

На похороні королеви у вересні 2022 року Кейт Міддлтон була в чорній сукні від Alexander McQueen і крислатому капелюсі з вуаллю. Вона доповнила образ намистом з перлів, яке їй подарувала покійна королева, і яке надягала її покійна свекруха принцеса Діана.

У листопаді 2022 року в Букінгемському палаці відбувся державний банкет на честь президента ПАР Сиріла Рамафоси, і багато хто з нетерпінням чекав на появу Кейт Міддлтон, яка вперше брала участь у такому значущому заході у статусі принцеси Уельської. І дружина принца Вільяма не підвела. Для бенкету Кетрін обрала розкішну білу сукню з накидкою Elspeth, прикрашену камінням від улюбленого дизайнера Jenny Packham. Створена в 2021 році, вона позиціонується на сайті модного бренду як весільна, але на принцесі Уельській вона виглядала по-королівськи. Приголомшливий білий образ нагадав ансамбль, який носила її покійна свекруха, принцеса Діана, під час офіційного візиту до Гонконгу у 1989 році.

Сукню прикрашав темно-синій пояс, подарований їй покійною королевою Єлизаветою II, який вказує на її статус Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена, вищого ступеня лицарства, особисто присудженого покійним монархом за службу. Кетрін була удостоєна великої честі на восьму річницю весілля ще у 2019 році. На грудях у принцеси Уельської красувався Орден Королівської родини із жовтою стрічкою та мініатюрним портретом Єлизавети II в оточенні діамантів. Вперше вона надягла його у 2019 році під час офіційного візиту до Великобританії тодішнього президента США Дональда Трампа.

Вже в грудні на дипломатичному прийомі в королівській резиденції в Лондоні принцеса Уельська знову приголомшила виглядом, коли вийшла до запрошених представників зарубіжних держав у темно-червоній сукні Elodie від Jenny Packham до підлоги, прикрашеній блискітками та бісером із квітковим орнаментом. Розпустивши довгі каштанові локони, Кейт продемонструвала сережки Queen's Diamond Frame, які поєднала з Орденом королівської родини королеви Єлизавети II та своїм синім поясом Королівського Вікторіанського ордену.

Принцеса Уельська надягла тіару "Квітка лотоса", також відому як тіара папірусу королеви-матері, котру вона носила раніше. Зроблена з діамантів у вигляді віяла, увінчана плаваючими арками з діамантів, прикраса належала принцесі Маргарет.

У березні 2023 року принцеса Уельська Кетрін вперше як полковник полку відвідала 1-й батальйон ірландської гвардії на рівнині Солсбері, щоб відсвяткувати День Святого Патріка в рамках щорічного параду. На заході багатодітна мати з'явилася у дуже стильному образі. Вона надягла зелене пальто кольору морської хвилі з обтічним силуетом, жорстким коміром, поясом на талії, довгими рукавами і гладкими лацканами від Catherine Walker, доповнивши ансамбль золотою брошкою у формі трилисника, яку позичали королівським дамам, пов'язаним з полком, капелюшком від Jane Taylor Millinery та туфлями на шпильці в тон від Emmy London.

На великодню службу навесні 2023 року Кейт обрала елегантну яскраво-синю приталену сукню-пальто від улюбленого дизайнера Catherine Walker. Свої шоколадно-коричневі локони вона зібрала в акуратну зачіску, надягнувши капелюшок-таблетку від Lock & Co в тон пальта, а завершували образ замшеві бежеві туфлі-човники. З прикрас принцеса надягла сережки з перлами і сапфірами й обручку, що належала покійній принцесі Діані.

Принц і принцеса Уельські поспішають на великодню службу Фото: Getty

Раніше Фокус писав, що Меган Маркл звинуватили у копіюванні Кейт Міддлтон.