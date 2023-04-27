Трансформация стиля. 15 лучших выходов Кейт Миддлтон как старшего члена королевской семьи

С каждым годом Кэтрин все больше выкристализовывает стиль будущей королевы.

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41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин за 12 лет брака с принцем Уильямом из простолюдинки превратилась в одну из самых известных и влиятельных женщин планеты. Она – многодетная мать, активный общественный деятель, патрон множества фондов и организаций, но больше всего Кейт покоряет своим стилем. Где бы она не появилась, жена будущего короля всегда подбирает наряды, которые выглядат к месту и очень стильные. Сегодня Фокус предлагает рассмотреть самые интересные ансамбли герцогини Кембриджской и Корнуольской, в которых она присутствовала на самых знаменательных событиях, будь то торжественные приемы, визиты за границу или даже похороны. Отметим, что с каждым годом ее образы становятся все более отточенными и заметными, как и подобает будущей королеве.

В London Palladium на королевском эстрадном представлении в 2017 году Кейт Миддлтон появилась в расшитом блестками наряде до пола с длинными рукавами. Пудрово-голубое платье, сшитое на заказ, было создано любимым дизайнером тогдашней герцогини Кембриджской Jenny Packham, и оно, безусловно, помогло ей затмить всех. Наряд, инкрустированный драгоценными камнями и блестками, был настолько ослепительным, что его прозвали "платьем Эльзы Кейт" из диснеевского фильма "Холодное сердце".

Она дополнила ансамбль туфлями-лодочками от Oscar de la Renta.

На ужине в Букингемском дворце в честь официального визита Дональда Трампа в июне 2019 года Миддлтон позировала фотографам в белом платье с открытыми плечами от Alexander McQueen, которое дополнила тиарой "Узелки любви" королевы Марии. Биографы королевской семьи и журналисты сразу отметили, что это ювелирное украшение носила принцесса Диана, как и серьги с сапфирами и бриллиантами, ранее принадлежащими матери принца Уильяма.

На приеме во время официального визита в Пакистан в 2019 году Кейт произвела впечатление на поклонников роскошным образом от Jenny Packham в национальном колорите. Блестящее платье изумрудного цвета герцогиня дополнила крупными серьгами и шифоновым шарфом. К слову, модные СМИ уже назвали этот образ герцогини "одним из самых удачных в ходе ее зарубежных визитов" за все время.

Скачки Royal Ascot – одно из самых значимых событий в светском календаре британской аристократии, и неудивительно, что именно там можно видеть самые изысканные модные решения на представителях членов высокого общества Великобритании. Герцогиня Кэтрин посещает это мероприятие почти каждый год. В 2019-м супруга принца Уильяма появилась там в наряде дизайнера Elie Saab. Редакторы модных изданий отметили ряд незаурядных декоративных решений в ансамбле герцогини. Платье из полупрозрачной ткани с вышивкой ручной работы было декорировано крупным бантом. Кейт Миддлтон дополнила этот эффектный образ изысканной шляпкой британского бренда Philip Treacy.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на Royal Ascot, 2019 Фото: Getty Images

Появление Кэтрин на премьере фильма "Не время умирать" в сентябре 2021 года стало одним из самых обсуждаемых. Она пришла в королевский Альберт-холл в в приталенном платье в пол от Jenny Packham, расшитом камнями и пайетками, с накидкой. Герцогиня сочетала наряд за 2800 фунтов стерлингов со сделанными на заказ серьгами Onitaa стоимостью 290 фунтов стерлингов от южноазиатского бренда. На ногах у нее были туфли-лодочки Aquazzura за 555 фунтов стерлингов.

В марте 2022 года года принц и принцесса Уэльские совершили турне по странам Карибского бассейна, и на государственном ужине будущая королева Великобритании сразила гостей роскошным образом от своего любимого дизайнера, упомянутого выше. Она появилась на приеме в темно-зеленом блестящем платье из тюля с открытыми плечами и украшенным лифом, которое, как полагают, является сшитой на заказ версией "Wonder Glitter Tulle Gown" Jenny Packham стоимостью 3791 фунта стерлингов. Кейт дополнила его подходящими серьгами с изумрудами и бриллиантами и браслетом, предоставленным Ее Величеством Королевой Елизаветой II для особого случая. Завершали ансамбль зеленые бархатные туфли-лодочки Manolo Blahnik.

Кэтрин надела розовый ансамбль от Stella McCartney во время празднований Платинового юбилея королевы Елизаветы II летом 2022-го. Яркое платье с рукавами-фонариками – это классический наряд в стиле Кейт, которая переняла привычку королевы надевать платья простого покроя, но ярких цветов, чтобы выделяться в толпе.

Давно известно, что Alexander McQueen – любимый дизайнер Кейт Миддлтон. Поэтому неудивительно, что в июне 2022 года на церемонию вручения Ордена Подвязки она выбрала его наряд. Герцогиня Кембриджская надела простое, но элегантное голубое платье, которое прекрасно смотрелось с затейливой шляпкой за 560 фунтов стерлингов от Джульетты Боттерилл и ослепительными бриллиантовыми серьгами, а также клатчем и туфлями в тон.

В марте прошлого года во время тура по Карибскому морю Кейт Миддлтон полностью повторила ансамбль Елизаветы II, в котором та щеголяла в 1954 году в турне по Австралии вскоре после ее коронации. На параде Сил обороны Ямайки в шестой день визита Кэтрин появилась в изготовленном на заказ кружевном платье от Alexander McQueen. И если монарх носила белый зонт и черную сумочку, то Кейт дополнила образ атласным клатчем Anya Hindmarch стоимостью 395 фунтов стерлингов, украшенным жемчугом.

Что касается головного убора, что герцогиня выбрала полностью белую шляпку с цветочным декором. В свое время королева же носила черную тюлевую шляпу с тремя белыми перьями.

Из украшений Кэтрин выбрала жемчужный браслет из трех нитей, некогда принадлежавший принцессе Диане. Последняя появлялась в нем в 1989 году на мероприятии в Гонконге.

Кейт и Уильям на параде Сил обороны Ямайки Фото: Getty Images

На премьере фильма "Лучший стрелок" прошлой весной Кейт, которую на красной дорожке сопровождали принц Уильям и Том Круз, продемонстрировала голливудский шик в черном облегающем платье с белой полосой и открытыми плечами от Roland Mouret 'Lamble' за 2700 фунтов стерлингов. Образ дополняли бриллиантовые серьги от Robinson Pelham Tsar Star, черные туфли-лодочки, серьги с бриллиантами и клатч от Alexander McQueen.

Принц и принцесса Уэльские на премьере фильма "Лучший стрелок" Фото: Getty Images

На похоронах королевы в сентябре 2022 года Кейт Миддлтон была в черном платье от Alexander McQueen и широкополой шляпе с вуалью. Она дополнила образ жемчужным ожерельем, которое ей подарила покойная королева, и которое надевала ее покойная свекровь принцесса Диана.

В ноябре 2022 года в Букингемском дворце состоялся государственный банкет в честь президента ЮАР Сирила Рамафосы, и многие с нетерпением ожидали появления Кейт Миддлтон, которая впервые принимала участие в таком значимом мероприятии в статусе принцессы Уэльской. И жена принца Уильяма не подвела. Для банкета Кэтрин выбрала роскошное белое платье с накидкой Elspeth, украшенное камнями, от любимого дизайнера Jenny Packham. Созданное в 2021 году, оно позиционируется на сайте модного бренда как свадебное, но на принцессе Уэльской оно смотрелось по-королевски. Потрясающий белый образ напомнил ансамбль, который носила ее покойная свекровь, принцесса Диана, во время официального визита в Гонконг в 1989 году.

Платье украшал темно-синий пояс, подаренный ей покойной королевой Елизаветой II, который указывает на ее статус Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена, высшей степени рыцарства, лично присужденной покойным монархом за службу. Кэтрин была удостоена большой чести на восьмую годовщину свадьбы еще в 2019 году. На груди у принцессы Уэльской красовался Орден Королевской семьи с желтой лентой и миниатюрным портретом Елизаветы II в окружении бриллиантов. Впервые она надела его в 2019 году во время официального визита в Великобританию тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Уже в декабре на дипломатическом приеме в королевской резиденции в Лондоне принцесса Уэльская снова ошеломила потрясающим видом, когда вышла к приглашенным представителям зарубежных государств в темно-красном платье Elodie от Jenny Packham до пола, украшенном блестками и бисером с цветочным узором. Распустив длинные каштановые локоны, Кейт продемонстрировала серьги Queen's Diamond Frame, которые сочетала с Орденом королевской семьи королевы Елизаветы II и своим синим поясом Королевского Викторианского ордена.

Принцесса Уэльская надела тиару "Цветок лотоса", также известную как тиара папируса королевы-матери, которую она носила ранее. Сделанная из бриллиантов в виде веера, увенчанная плавающими арками из бриллиантов, она принадлежала принцессе Маргарет.

В марте 2023 года принцесса Уэльская Кэтрин впервые в качестве полковника полка посетила 1-й батальон ирландской гвардии на равнине Солсбери, чтобы отпраздновать День Святого Патрика в рамках ежегодного парада. На мероприятии многодетная мать появилась в очень стильном образе. Она надела зеленое пальто цвета морской волны с обтекаемым силуэтом, жестким воротником, поясом на талии, длинными рукавами и гладкими лацканами от Catherine Walker, дополнив ансамбль золотой брошью в форме трилистника, которую одалживали королевским дамам, связанным с полком, парой изумрудных серег, инкрустированных бриллиантами, шляпкой от Jane Taylor Millinery и туфлями на шпильке в тон от Emmy London.

На пасхальную службу весной 2023 года Кейт выбрала элегантное ярко-синее приталенное платье-пальто от любимого дизайнера Catherine Walker. Свои шоколадно-коричневые локоны она уложила в аккуратную прическу, надев шляпку-таблетку от Lock & Co в тон пальто, а завершали образ бежевые замшевые туфли-лодочки. В качестве украшений принцесса надела серьги с жемчугом и сапфирами и помолвочное кольцо, принадлежавшее покойной принцессе Диане.

Принц и принцесса Уэльские спешат на пасхальную службу Фото: Getty

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл обвинили в копировании Кейт Миддлтон.