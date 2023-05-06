Шанувальники принцеси Діани пригадують, хто "справжня королева Великобританії" (фото)

У соцмережах у день коронації Чарльза ІІІ та його дружини Камілли пригадують покійну принцесу Діану.

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Шанувальники принцеси Діани згадують "справжню королеву" в день коронації Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві. У Twitter прихильники королівської родини Великобританії висловлюють свої думки щодо історичної події 6 травня 2023.

"Справжньою королевою Великої Британії завжди буде Діана", — написав один користувач.

"Королева, якої у нас ніколи не було. Яка сумна, сумна історія. Королева всіх наших сердець", — написав інший у Twitter поруч із чорно-білою фотографією принцеси Діани.

"Принцеса Діана — єдина справжня королева сьогодні і щодня", — написав третій шанувальник колишньої дружини Чарльза ІІІ.

Втім, один королівський прихильник зазначив, що принцеса Діана, ймовірно, не мала б жодного інтересу до цієї події, якби вона була досі жива.

"Ні. Вона пішла далі", — твітнув незгодний. "Вона безтурботно потягувала б коктейль. Вона б не була дрібною, як половина Twitter. Вона б любила свого сина, спадкоємця престолу, і підтримувала свою сім'ю".

Старший син Єлизавети ІІ та принцеса Діана розлучилися у 1996 році. За рік після цього матір принца Гаррі та принца Вільяма потрапила у смертельну ДТП у Франції.

Принцеса Діана та король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Після цього британський монарх одружився з давньою подругою Каміллою Паркер-Боулз, яка 6 травня 2023 була коронована разом з ним.

Король Чарльз та королева Камілла Фото: Getty

Нагадаємо, твіт з "реакцією" принцеси Діани на погіршення погодних умов у день коронації став вірусним у мережі.

Також Фокус писав про почесних гостей коронації Чарльза ІІІ.