Зневажливе ставлення до коронації: хто не був присутній на церемонії короля Чарльза ІІІ

Меган Маркл, Сара Фергюсон та Чарльз Спенсер були серед тих, хто не був присутній на церемонії коронації короля Чарльза та королеви Камілли у Вестмінстерському абатстві.

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Британська королівська родина, члени королівських сімей світу та сотні представників благодійних організацій зібралися на коронацію короля Чарльза та королеви Камілли, проте Меган Маркл, Сара Фергюсон та Чарльз Спенсер не були серед запрошених гостей у Вестмінстерському абатстві. Про це пише People.

Букінгемський палац раніше оголосив, що принц Гаррі буде присутнім, тоді як герцогиня Сассекська залишилася в Каліфорнії зі своїми дітьми, принцом Арчі та принцесою Лілібет. 38-річний Гаррі хотів бути присутнім на коронації, щоб підтримати батька у цей важливий момент його життя.

Племінниці короля Чарльза з чоловіками та принц Гаррі Фото: Getty Images

Сестра короля Чарльза, принцеса Анна, була присутня на коронації зі своїм чоловіком віце-адміралом сером Тімоті Лоуренсом, а брата монарха, принца Едварда, супроводжувала його дружина Софі, герцогиня Единбурзька. Колишня дружина принца Ендрю не була присутня. Раніше стало відомо, що Сару Фергюсон не запросили на історичну подію.

"Особисто маю невелику чайну церемонію, коронаційний сендвіч з куркою і приготування вівсянки, ось що я збираюся робити. Тому що це зробить мене дуже щасливою, — сказала 63-річна герцогиня Йоркська у квітні. — Я також люблю дивитися це по телевізору, тому що по телевізору багато чутно. Коментатори завжди добрі. А потім повертається вся родина".

Хоча вона не була у Вестмінстерському абатстві, Фергі підтримує теплі стосунки з королем Чарльзом та королевою Каміллою. Очікується, що вона буде у VIP-секції на коронаційному концерті у неділю.

Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Молодший брат принцеси Діани Чарльз взимку повідомив, що не буде на коронації. Під час виступу в підкасті ведуча запитала Чарльза, чи братиме він участь у церемонії, враховуючи його титул пера як графа Спенсера.

"Я думаю, що в нас ніколи не було офіційної ролі в цьому, ми просто з'являлися, як і всі інші, коли це були спадкові пери та Палата лордів, — пояснив 58-річний письменник та історик. — Це вже не так. Десь стукає якась стара корона, але я не думаю, що скоро її вдягну”.

Чарльз Спенсер Фото: Getty Images

Нагадаємо, шанувальники принцеси Діани згадують "справжню королеву" у день коронації Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві.

Також Фокус писав про почесних гостей коронації Чарльза ІІІ.