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Принц Ендрю та Сара Фергюсон разом відвідали коронаційний концерт Чарльза ІІІ (фото)

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Фото: Getty | Сара Фергюсон

Колишнє подружжя приєдналося до своїх доньок, принцес Беатріс та Євгенії.

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Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон та принц Ендрю разом відвідали концерт після коронації Чарльза ІІІ 7 травня 2023. Про це пише People.

Колишнє подружжя показало дружні стосунки, коли сиділи поруч на концерті "Coronation".

Герцог і герцогиня Йоркські приєдналися до своїх доньок, 31-річної принцеси Євгенії та 34-річної принцеси Беатріс, під час музичної феєрії на території Віндзорського замку, а також інших членів королівської родини, включаючи нових короля та королеву.

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Сара Фергюсон та принц Ендрю
Фото: Getty Images

Попри те, що колишню дружину принца Ендрю не запросили на офіційну частину коронації у Вестмінстерському абатстві, вона зʼявилася на концерті, на якому виступили Кеті Перрі, Лайонел Річі та інші зірки.

Герцогиня Йоркська привітала новоспечених короля та королеву у своїх соцмережах. Вона відзначила історичний момент в Instagram, поділившись знімком королівської пари з цього дня. Письменниця опублікувала фотографію короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли, які махають шанувальникам, коли вони залишають Вестмінстерське абатство.

"Щирі вітання їхнім Величностям, королю та королеві", — написала мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.

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Сара Фергюсон
Фото: Getty Images

Син покійної Єлизавети ІІ та Сара Фергюсон розлучилися у 1996 році. Від їхнього союзу підростають двоє доньок — принцеси Беатріс та Євгенія.

Нагадаємо, Сара Фергюсон відреагувала на те, що її не запросили на коронацію брата колишнього чоловіка.

Також Фокус писав про ймовірних гостей коронації, які пропустили історичну подію 6 травня 2023.