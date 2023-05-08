Принц Ендрю та Сара Фергюсон разом відвідали коронаційний концерт Чарльза ІІІ (фото)
Колишнє подружжя приєдналося до своїх доньок, принцес Беатріс та Євгенії.
Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон та принц Ендрю разом відвідали концерт після коронації Чарльза ІІІ 7 травня 2023. Про це пише People.
Колишнє подружжя показало дружні стосунки, коли сиділи поруч на концерті "Coronation".
Герцог і герцогиня Йоркські приєдналися до своїх доньок, 31-річної принцеси Євгенії та 34-річної принцеси Беатріс, під час музичної феєрії на території Віндзорського замку, а також інших членів королівської родини, включаючи нових короля та королеву.
Попри те, що колишню дружину принца Ендрю не запросили на офіційну частину коронації у Вестмінстерському абатстві, вона зʼявилася на концерті, на якому виступили Кеті Перрі, Лайонел Річі та інші зірки.
Герцогиня Йоркська привітала новоспечених короля та королеву у своїх соцмережах. Вона відзначила історичний момент в Instagram, поділившись знімком королівської пари з цього дня. Письменниця опублікувала фотографію короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли, які махають шанувальникам, коли вони залишають Вестмінстерське абатство.
"Щирі вітання їхнім Величностям, королю та королеві", — написала мама принцеси Беатріс та принцеси Євгенії.
Син покійної Єлизавети ІІ та Сара Фергюсон розлучилися у 1996 році. Від їхнього союзу підростають двоє доньок — принцеси Беатріс та Євгенія.
Нагадаємо, Сара Фергюсон відреагувала на те, що її не запросили на коронацію брата колишнього чоловіка.
Також Фокус писав про ймовірних гостей коронації, які пропустили історичну подію 6 травня 2023.