Сара Фергюсон поділилася новим знімком із королівськими коргі Єлизавети II

Герцогиня Йоркська поділилася рідкісними фото з собаками королеви

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Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон показа, як виглядають коргі, які вона успадкувала від покійної королеви Єлизавети ІІ

у вересні 2022 року, одразу після її смерті.

Світлини опублікували на сторінці Королівського журналу в Інстаграмі.

Королівські цуценята на ім’я Сенді та Муік помітно підросли. Ніні вони досі проходять адаптацію в розкішному будинку з 30 кімнатами в Royal Lodge, де британська письменниця живе зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю.

Така територія стала розкішним місцем для собачок королеви, адже окрім будинку, вони спокійно гуяють в саду.

На фото Сара Фергюсон судячи з усього на прогулянці з коргі. Герцогиня виглядає щасливою в колі двох вухастих друзів.

Відомо, що з моменту сходження королеви на престол у 1952 році вона мала понад 30 тварин породи коргі.

Напередодні смерті королева мала лише двох собак цієї породи.

Нині собачий клан королеви Єлизавети, якого називають "її сім’єю", насолоджується розкішним життям у палаці. Відомо, що собаки звикли до домашньої їжі, яку спеціально готував для них шефкухар Єлизавети.

Нагадаємо, Герцогиня Йоркська поділилася новинами про собак королеви Єлизавети.

Також Фокус писав, що Герцогиня Йоркська вшанувала пам'ять Меттью Перрі з "Друзів"Герцогиня Йоркська вшанувала пам'ять Меттью Перрі з серіалу "Друзів".