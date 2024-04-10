Королю Чарльзу III подарували перші банкноти з його портретом (фото)

Нові банкноти введуть в обіг з 5 червня 2024 року. Поряд із новими, як і раніше, будуть використовуватися фунти стерлінгів із зображенням Єлизавети II.

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Керуючий Банком Англії Ендрю Бейлі та головний касир і виконавчий директор банківського управління Сара Джон подарували британському королю Чарльзу III першу серію банкнот з його портретом. Це сталося в Букінгемському палаці, повідомляєCNBС TV18.

Банк Англії вперше змінив зображення британського короля на банкноті, оскільки покійна матір короля Чарльза, Єлизавета II, стала першим монархом, який з'явився на банкноті Банку Англії 1960 року.

"Королю подарували банкноти номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів стерлінгів. Це перші банкноти, на яких зображено образ Його Величності. Банкноти надійдуть в обіг 5 червня 2024 року", — зазначили в банку.

Раніше фінансова установа оголосила, що банкноти з портретом королеви Єлизавети II залишаться законним платіжним засобом і перебуватимуть в обігу поряд з новими банкнотами Чарльза III. Нові фунти стерлінгів друкуватимуть тільки для заміни зношених і задоволення будь-якого загального збільшення попиту на банкноти.

Так виглядають нові банкноти Фото: Getty

"Наш підхід відповідає рекомендаціям Королівського двору, спрямованим на мінімізацію екологічних і фінансових наслідків цієї зміни. Це означає, що публіка почне бачити і використовувати нові банкноти з королем дуже поступово", — заявили в Банку Англії.

У рамках нового портретного дизайну, запущеного торік, зображення короля з'явиться на лицьовому боці банкнот, а також у вигляді камеї в прозорому вікні безпеки, а зворотний бік банкнот залишиться незмінним.

На фото і відео з цього заходу король зображений у бадьорому настрої. На думку оглядачів, це може свідчити про те, що монарх, який лікується від раку, успішно протистоїть хворобі.

Після того, як у монарха діагностували онкологію в лютому цього року, він істотно скоротив коло своїх обов'язків, делегувавши чимало з них іншим старшим членам королівської сім'ї.

Раніше Фокус писав, що король Чарльз відвідав церковну службу на Великдень. Це стало його першою появою після постановки діагнозу і початку лікування.