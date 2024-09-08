Вторая годовщина смерти Елизаветы ІІ: пять интересных фактов о покойной королеве (фото)

Покойная королева Великобритании в молодом возрасте взошла на престол и правила 70 лет. Она превзошла свою прапрабабушку королеву Викторию, которая была на троне 64 года. При жизни Елизавета ІІ любила животных, яркую одежду и использовала тайные знаки в неприятных ситуациях.

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8 сентября 2024 года исполняется два года со дня смерти королевы Елизаветы II. Она была одной из самых долгоправящих монархов в истории. В этот памятный Фокус собрал некоторые интересные факты о Ее Величестве, которая на многие годы останется в сердцах ее подданных и поклонников королевской семьи Великобритании.

Королева умерла Елизавета II 8 сентября 2022 года в кругу своих детей и внуков в замке Балморал, Шотландия, где традиционно проводила летний отпуск. Назадолго до ее кончины к ней приехали принц Чарльз с женой Камиллой, принц Уильям, а также принц Гарри. Официально о ее смерти объявил Букингемский дворец: "Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем".В этот же миг новым королем Великобритании стал ее старший сын – король Чарльз III, коронованный 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Рассказываем о ярких моментах жизни Елизаветы ІІ.

Как королева Елизавета взошла на престол

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Будучи ребенком младшего сына короля Георга V, Лилибет, как называли ее домочадцы, имела мало шансов взойти на престол до тех пор, пока ее дядя Эдуард VIII (впоследствии герцог Виндзорский) не отрекся от престола в пользу ее отца 11 декабря 1936 года, ставшего королем Георгом VI.

Летом 1951 года здоровье короля Георга VI серьезно ухудшилось, он умер 6 февраля 1952 года, когда Елизавета со своим супругом принцем Филиппом находилась в туре по Австралии и Новой Зеландии. В этот же день старшая дочь Георга была объявлена королевой. Обратно в Англию 25-летняя Елизавета улетела уже в новом статусе. Ее коронация 2 июня 1953 года в Вестминстерсском аббатстве стала первой коронацией британского монарха, транслировавшийся по телевидению.

Коронация Елизаветы ІІ Фото: Getty Images

Елизавета ІІ любила собак и лошадей

С юных лет принцесса любила лошадей, занималась верховой ездой и обожала собак. На протяжении многих лет у королевы Елизаветы было более 30 собак породы корги. Два ее последних пса Мика и Сэнди провожали Ее величество в последний путь.

Королева Елизавета со своими собаками Фото: Getty Images

Кроме того, Елизавета была великолепной наездницей. По словам королевского конюха Терри Пендри королева совершала регулярные прогулки верхом на лошади. Всего за несколько недель до своей кончины Елизавета совершила последнюю поездку на своей пони Эмме, зная, что это их последняя встреча. Слуга, который в свое время присматривал примерно за 100 лошадьми и пони королевской семьи, сказал: "В последний раз я не ездил с ней верхом, а ходил пешком. Она была довольно хрупкой… в последние четыре года своей жизни она чувствовала себя совсем плохо".

Королева Елизавета ІІ на прогулке Фото: Getty Images

Эмма была самой любимой лошадью Ее Величества. На похоронах Елизаветы ІІ, когда проезжал гроб с телом усопшей монархини, конюх вместе с животным стояли рядом на Длинной аллее в Виндзоре, прощаясь со своей королевой.

Королева держала любимые блюда в секрете

У Ее Величества были блюда, которые она любила, но держала их в строжайшем секрете, запрещая рассказывать об этом своим поварам. И сделала она это по неожиданной и очень дальновидной причине. Ее Величеству не хотелось, чтобы ей подавали одно и то же блюдо, особенно во время путешествий. Она опасалась, что, как только станет известно, что она предпочитает, ей обязательно попытаются это приготовить, чтобы угодить. Но любому быстро надоест одна и та же еда.

Корлева Елизавета ІІ Фото: Getty Images

Королеве никогда ничего не готовили с чесноком или слишком большим количеством специй, опасаясь, что у королевы появится неприятный запах изо рта, а также блюда из моллюсков, опасаясь возможного пищевого отравления.

Елизавета ІІ любила яркий гардероб

Несмотря на ограничения и правила, относящиеся к королевской особе, Елизавета ІІ включала в свой гардероб яркие цвета. Ее цель заключалась в выделении среди толпы, и именно поэтому королева часто носила яркие шляпы и пальто. На протяжении десятилетий она носила броские оттенки, включая фуксию, лимонно-зеленый, желтый и королевский синий.

Королева Елизавета ІІ любила яркую одежду Фото: Getty Images

Также британская королева знала толк в аксессуарах. По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, у нее было практически все, что носит с собой обычная женщина. Зеркальце, помада, мятные конфеты, очки для чтения и, возможно, несколько лакомств для ее любимых корги.

Тайный знак для фрейлин

Королева Елизавета II использовала необычный прием, чтобы быстро закончить скучный разговор. У Ее Величества был особый тайный знак, который она подавала своим фрейлинам. Королева Великобритании использовала свою помаду, с помощью которой давала знак помощницам, что пора уходить. Она доставала помаду и наносила ее на губы без зеркала, что и было сигналом ее готовности покинуть мероприятие или закончить разговор, который ей надоел. Также в неприятных для нее ситуаций монархиня использовала свою сумочку, перемещая ее из руки в руку. Это также означало, что она хочет покинуть это место и закончить неприятный разговор. Увидев такой знак, кто-то из подчиненных королевы должен был подойти и помочь ей вежливо завершить разговор. Такой прием Елизавета II использовала, когда хотела уйти из банкета или торжественного ужина.

Королева Великобритании Елизавета ІІ Фото: Getty Images

Напомним, 13 августа Фокус рассказывал, как королева Елизавета II летала на British Airways. Мама короля Чарльза III имела конкретные правила во время полетов.