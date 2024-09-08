Друга річниця смерті Єлизавети ІІ: п'ять цікавих фактів про покійну королеву (фото)

Покійна королева Великої Британії в молодому віці зійшла на престол і правила 70 років. Вона перевершила свою прапрабабусю королеву Вікторію, яка була на троні 64 роки. За життя Єлизавета ІІ любила тварин, яскравий одяг і використовувала таємні знаки в неприємних ситуаціях.

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8 вересня 2024 року виповнюється два роки з дня смерті королеви Єлизавети II. Вона була однією з найбільш довгоправлячих монархів в історії. У цей пам'ятний Фокус зібрав деякі цікаві факти про Її Величність, яка на багато років залишиться в серцях її підданих і шанувальників королівської сім'ї Великої Британії.

Королева померла Єлизавета II 8 вересня 2022 року в колі своїх дітей і онуків у замку Балморал, Шотландія, де традиційно проводила літню відпустку. Незадовго до її смерті до неї приїхали принц Чарльз із дружиною Каміллою, принц Вільям, а також принц Гаррі. Офіційно про її смерть оголосив Букінгемський палац: "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень". Цієї ж миті новим королем Великої Британії став її старший син — король Чарльз III, якого коронували 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві. Розповідаємо про яскраві моменти життя Єлизавети ІІ.

Як королева Єлизавета зійшла на престол

Королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Будучи дитиною молодшого сина короля Георга V, Лілібет, як називали її домочадці, мала мало шансів зійти на престол доти, доки її дядько Едуард VIII (згодом герцог Віндзорський) не зрікся престолу на користь її батька 11 грудня 1936 року, який став королем Георгом VI.

Влітку 1951 року здоров'я короля Георга VI серйозно погіршилося, він помер 6 лютого 1952 року, коли Єлизавета зі своїм чоловіком принцом Філіпом перебувала в турі Австралією і Новою Зеландією. Цього ж дня старша дочка Георга була оголошена королевою. Назад до Англії 25-річна Єлизавета полетіла вже в новому статусі. Її коронація 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві стала першою коронацією британського монарха, яку транслювали по телебаченню.

Коронація Єлизавети ІІ Фото: Getty Images

Єлизавета ІІ любила собак і коней

З юних років принцеса любила коней, займалася верховою їздою і обожнювала собак. Протягом багатьох років у королеви Єлизавети було понад 30 собак породи коргі. Два її останні пси Міка і Сенді проводжали Її величність в останню путь.

Королева Єлизавета зі своїми собаками Фото: Getty Images

Крім того, Єлизавета була чудовою наїзницею. За словами королівського конюха Террі Пендрі королева здійснювала регулярні прогулянки верхи на коні. Лише за кілька тижнів до своєї смерті Єлизавета здійснила останню поїздку на своїй поні Еммі, знаючи, що це їхня остання зустріч. Слуга, який свого часу доглядав приблизно за 100 кіньми і поні королівської сім'ї, сказав: "Востаннє я не їздив із нею верхи, а ходив пішки. Вона була досить тендітною... в останні чотири роки свого життя вона почувалася зовсім погано".

Королева Єлизавета ІІ на прогулянці Фото: Getty Images

Емма була найулюбленішим конем Її Величності. На похороні Єлизавети ІІ, коли проїжджала труна з тілом покійної монархині, конюх разом із твариною стояли поруч на Довгій алеї у Віндзорі, прощаючись зі своєю королевою.

Королева тримала улюблені страви в секреті

У Її Величності були страви, які вона любила, але тримала їх у найсуворішому секреті, забороняючи розповідати про це своїм кухарям. І зробила вона це з несподіваної і дуже далекоглядної причини. Її Величності не хотілося, щоб їй подавали одну й ту саму страву, особливо під час подорожей. Вона побоювалася, що, щойно стане відомо, чому вона віддає перевагу, їй обов'язково спробують це приготувати, щоб догодити. Але будь-кому швидко набридне одна й та сама їжа.

Корлева Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Королеві ніколи нічого не готували з часником або занадто великою кількістю спецій, побоюючись, що в королеви з'явиться неприємний запах з рота, а також страви з молюсків, побоюючись можливого харчового отруєння.

Єлизавета ІІ любила яскравий гардероб

Незважаючи на обмеження і правила, що стосуються королівської особи, Єлизавета ІІ включала у свій гардероб яскраві кольори. Її мета полягала у виділенні серед натовпу, і саме тому королева часто носила яскраві капелюхи і пальта. Протягом десятиліть вона носила помітні відтінки, включно з фуксією, лимонно-зеленим, жовтим і королівським синім.

Королева Єлизавета ІІ любила яскравий одяг Фото: Getty Images

Також британська королева зналася на аксесуарах. За словами королівського біографа Саллі Беделл Сміт, у неї було практично все, що носить із собою звичайна жінка. Дзеркальце, помада, м'ятні цукерки, окуляри для читання і, можливо, кілька ласощів для її улюблених коргі.

Таємний знак для фрейлін

Королева Єлизавета II використовувала незвичайний прийом, щоб швидко закінчити нудну розмову. У Її Величності був особливий таємний знак, який вона подавала своїм фрейлінам. Королева Великої Британії використовувала свою помаду, за допомогою якої давала знак помічницям, що пора йти. Вона діставала помаду і наносила її на губи без дзеркала, що і було сигналом її готовності покинути захід або закінчити розмову, яка їй набридла. Також у неприємних для неї ситуацій монархиня використовувала свою сумочку, переміщаючи її з руки в руку. Це також означало, що вона хоче покинути це місце і закінчити неприємну розмову. Побачивши такий знак, хтось із підлеглих королеви мав підійти і допомогти їй ввічливо завершити розмову. Такий прийом Єлизавета II використовувала, коли хотіла піти з банкету або урочистої вечері.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, 13 серпня Фокус розповідав, як королева Єлизавета II літала на British Airways. Мама короля Чарльза III мала конкретні правила під час польотів.