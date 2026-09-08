Годовщина смерти Елизаветы ІІ: пять интересных фактов о покойной королеве (фото)

Покойная королева Великобритании правила 70 лет, превзойдя свою великую прапрабабушку — королеву Викторию, которая пробыла на троне 64 года. При жизни Елизавета ІІ любила животных, яркую одежду и порой использовала тайные знаки для персонала. Фокус собрал некоторые интересные факты о ее величестве.

Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в кругу своих детей и внуков в замке Балморал в Шотландии, где традиционно проводила летний отпуск. Незадолго до ее кончины навестить главу правящей семьи приехали принц Чарльз с женой Камиллой, принц Уильям, а также принц Гарри. Официально о смерти Елизаветы Букингемский дворец сообщил так: "Королева мирно скончалась в Балморале сегодня днем". С этого момента новым королем Великобритании стал ее старший сын – король Чарльз III, официально коронованный 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Расскажем о ярких моментах жизни Елизаветы ІІ.

Как королева Елизавета взошла на престол

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Будучи дочерью младшего сына короля Георга V, Лилибет, как называли ее домочадцы, имела мало шансов взойти на престол — до тех пор, пока ее дядя Эдуард VIII (герцог Виндзорский) не отрекся от престола в пользу ее отца, который 11 декабря 1936 года стал королем Георгом VI.

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Летом 1951 года здоровье короля Георга VI серьезно ухудшилось, 6 февраля 1952 года он скончался. В это время Елизавета со своим супругом принцем Филиппом находилась в туре по Австралии и Новой Зеландии. Сразу после смерти отца старшая дочь Георга VI была объявлена королевой, так что обратно в Англию 25-летняя Елизавета улетела уже в новом статусе. Ее коронация 2 июня 1953 года в Вестминстерсском аббатстве стала первой коронацией британского монарха, транслировавшийся по телевидению.

Коронация Елизаветы ІІ Фото: Getty Images

Елизавета ІІ любила собак и лошадей

С юных лет принцесса любила лошадей, занималась верховой ездой и обожала собак. На протяжении многих лет у королевы Елизаветы было более 30 собак породы корги. Два пса, Мика и Сэнди, провожали ее величество в последний путь.

Королева Елизавета со своими собаками Фото: Getty Images

Кроме того, королева Елизавета была великолепной наездницей. По словам королевского конюха Терри Пендри королева совершала регулярные прогулки верхом на лошади. Всего за несколько недель до своей кончины Елизавета совершила последнюю поездку на своей пони Эмме, зная, что это их последняя встреча. Слуга, который в свое время присматривал примерно за 100 лошадьми и пони королевской семьи, сказал: "В последний раз я не ездил с ней верхом, а ходил пешком. Она была довольно хрупкой… в последние четыре года своей жизни она чувствовала себя совсем плохо".

Королева Елизавета ІІ на прогулке Фото: Getty Images

Любимой лошадью ее величества была кобыла Эмма. На похоронах Елизаветы ІІ конюх и лошадь, прощаясь со своей королевой, стояли на Длинной аллее в Виндзоре — мимо них провезди гроб с телом усопшей правительницы.

Королева держала любимые блюда в секрете

У Елизаветы Второй были блюда, которые она любила, но держала их в строжайшем секрете, запрещая рассказывать об этом своим поварам. И сделала она это по неожиданной и очень дальновидной причине. Ее величеству не хотелось, чтобы ей подавали одно и то же блюдо, особенно во время путешествий. Она опасалась, что, как только станет известно, что она предпочитает из меню, ей обязательно попытаются это приготовить, чтобы угодить. Но любому быстро надоест одна и та же еда.

Корлева Елизавета ІІ Фото: Getty Images

К столу Елизаветы Второй никогда не подавали блюда с чесноком или слишком большим количеством специй, опасаясь, что у королевы появится неприятный запах изо рта, запрещены были также блюда из моллюсков — опасаясь возможного пищевого отравления.

Елизавета ІІ любила яркий гардероб

Несмотря на ограничения и правила, относящиеся к королевской особе, Елизавета ІІ включала в свой гардероб яркие цвета. Ей хотелось выделиться среди толпы, именно поэтому королева часто носила яркие шляпы и пальто. На протяжении десятилетий она выбирала броские оттенки, включая фуксию, лимонно-зеленый, желтый и королевский синий.

Королева Елизавета ІІ любила яркую одежду Фото: Getty Images

Также британская королева знала толк в аксессуарах. По словам королевского биографа Салли Беделл Смит, в сумочке у нее было практически все, что носит с собой обычная женщина. Зеркальце, помада, мятные конфеты, очки для чтения и запас вкусняшек для ее любимых корги.

Тайный знак для фрейлин

Королева Елизавета II использовала необычный прием, чтобы быстро закончить скучный разговор. У ее величества был особый тайный знак, который она подавала своим фрейлинам, когда пора было уходить. В этом случае королева доставала помаду и подкрашивала губы без зеркала, это и было сигнал о ее готовности покинуть мероприятие или закончить надоевший разговор. Иногда в неприятных для нее ситуациях монархиня перекладывала сумочку из руки в руку. Это также означало, что она хочет покинуть мероприятие. Увидев такой знак, кто-то из подчиненных королевы должен был подойти и помочь ей вежливо завершить разговор. Такой прием Елизавета II использовала, когда хотела уйти из банкета или торжественного ужина.

Королева Великобритании Елизавета ІІ Фото: Getty Images

Напомним, Фокус рассказывал, как королева Елизавета II летала на British Airways. Мама короля Чарльза III разработала конкретные правила во время полетов.