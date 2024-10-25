Королевский писатель назвал необычный способ королевы Елизаветы ІІ укрощения ее корги (фото)

Мать короля Чарльза ІІІ очень любила животных. Во дворце всегда жили домашние любимцы, в том числе собаки породы корги.

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Не секрет, что покойная королева Великобритании Елизавета ІІ любила своих корги. Крейг Браун в новой книге "Q: A Voyage Around the Queen", рассказал о необычном трюке ЕеВеличества, с помощью которого она успокаивала своих непослушных собак, сообщает Рeople.

Монархиня любила особых корги и дорги с помесью таксы, которые иногда ее раздражали своим громким лаем и, чтобы их успокоить, королева использовала волынки. "По совпадению, способ отпугнуть агрессивно настроенного корги тот же, что и агрессивно настроенного человека: звук волынки. К счастью, королева всегда держала под рукой набор волынок", — писал Браун.

Королева Елизавета ІІ со своими собаками Фото: Getty Images

Кроме того, в 1990-х годах мать Чарльза ІІІ пригласила на работу волынщика Джима Мазервелла, который, по словам Брауна, всегда "был у нее под рукой".

Крейг объяснил: "Высота звука волынки "причиняет боль ушам большинства собак. Когда играет волынка, большинство корги прекращают свои занятия и убегают, словно от боли". Он добавил, что собаки Елизаветы известны как "непредсказуемая, темпераментная стая", и отметил, что у знаменитых корги королевы часто были проблемы с поведением — они покусали многих людей. "Корги и дорги были то милыми, то психованными, Корлеоне собачьего мира", — написал Браун.

Елизавета ІІ Фото: Getty

Напомним, 6 сентября, королевский конюх рассказал о последней поездке Елизаветы ІІ верхом на лошади. Мать короля Чарльза ІІІ вела достаточно активный образ жизни.