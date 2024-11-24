Принца Джорджа "розлучать" з принцесою Шарлоттою: деталі
У 2025 році старшому сину Кейт Міддлтон та принца Вільяма виповниться 12 років. Він — спадкоємець престолу.
Неписане правило в королівській родині може заборонити принцу Джорджу подорожувати зі своїми батьками та молодшими братом Луї та сестрою Шарлоттою. Про це пише Hello.
У британській королівській родині є правило, що двоє спадкоємців зазвичай не повинні подорожувати одним рейсом. Хоча принц Вільям і його старший син подорожували разом до Австралії у 2014 році, Канади у 2016 році та Німеччини у 2017 році, все може змінитися, коли принцу Джорджу виповниться 12 років у 2025 році.
Саме безпека є причиною цих інструкцій. Колишній королівський пілот Грем Лорі пригадав, як його літак був пофарбований у червоний, білий і синій колір до того, як офіційні особи змінили колірну схему у 2002 році, "щоб більше виглядати як звичайний авіалайнер".
У своїй кар’єрі Лорі перевозив короля Чарльза, принцесу Діану, принца Вільяма та принца Гаррі під час спільних сімейних подорожей. Проте все почало змінюватися, коли принц Вільям досяг певного віку.
"Ті, які я робив [святкові польоти], в основному були тими, коли Уельські вирушили у Середземне море. Але, що цікаво, ми літали всі четверо: [король], принцеса, принц Вільям і принц Гаррі, поки принцу Вільяму не виповнилося 12 років. Після цього йому довелося мати окремий літак, і ми могли літати всі четверо разом, лише коли вони були молодими, лише з письмового дозволу Її Величності", — розповів пілот.
За словами Лорі, король Чарльз не може літати з принцом Уельським сьогодні.
Коли його запитали, чи можливо, що королівська сім’я незабаром пом’якшить свої неписані правила щодо польотів з родиною, Лорі припустив, що це може статися.
"Я знаю, що король намагається скоротити витрати та знає про подорожі, але я вважаю, що безпека все ще має першочергове значення", — сказав колишній пілот.
Нагадаємо, грабіжники проникли в будинок принца та принцеси Уельських.
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