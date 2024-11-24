Принца Джорджа "розлучать" з принцесою Шарлоттою: деталі

У 2025 році старшому сину Кейт Міддлтон та принца Вільяма виповниться 12 років. Він — спадкоємець престолу.

Неписане правило в королівській родині може заборонити принцу Джорджу подорожувати зі своїми батьками та молодшими братом Луї та сестрою Шарлоттою. Про це пише Hello.

У британській королівській родині є правило, що двоє спадкоємців зазвичай не повинні подорожувати одним рейсом. Хоча принц Вільям і його старший син подорожували разом до Австралії у 2014 році, Канади у 2016 році та Німеччини у 2017 році, все може змінитися, коли принцу Джорджу виповниться 12 років у 2025 році.

Саме безпека є причиною цих інструкцій. Колишній королівський пілот Грем Лорі пригадав, як його літак був пофарбований у червоний, білий і синій колір до того, як офіційні особи змінили колірну схему у 2002 році, "щоб більше виглядати як звичайний авіалайнер".

У своїй кар’єрі Лорі перевозив короля Чарльза, принцесу Діану, принца Вільяма та принца Гаррі під час спільних сімейних подорожей. Проте все почало змінюватися, коли принц Вільям досяг певного віку.

Принц Джордж Фото: Getty Images

"Ті, які я робив [святкові польоти], в основному були тими, коли Уельські вирушили у Середземне море. Але, що цікаво, ми літали всі четверо: [король], принцеса, принц Вільям і принц Гаррі, поки принцу Вільяму не виповнилося 12 років. Після цього йому довелося мати окремий літак, і ми могли літати всі четверо разом, лише коли вони були молодими, лише з письмового дозволу Її Величності", — розповів пілот.

За словами Лорі, король Чарльз не може літати з принцом Уельським сьогодні.

Коли його запитали, чи можливо, що королівська сім’я незабаром пом’якшить свої неписані правила щодо польотів з родиною, Лорі припустив, що це може статися.

"Я знаю, що король намагається скоротити витрати та знає про подорожі, але я вважаю, що безпека все ще має першочергове значення", — сказав колишній пілот.

Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Фото: Getty

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